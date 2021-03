Un tragico bilancio quello di un incidente verificatosi sulla Maremonti, la strada di collegamento tra Siracusa e i comuni in zona montana. Il primo a perdere la vita è stato Antonio Di Luciano, un uomo di 54 anni alla guida di una delle due auto coinvolte. Il secondo è invece un 36enne del quale però non si conoscono ancora le generalità. I due si trovavano a bordo delle loro vetture e si sarebbero scontrati con un altro veicolo per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il 54enne avrebbe perso la vita praticamente sul colpo: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per lui ed è deceduto dopo qualche minuto.

L'elisoccorso ha trasferito uno dei tre feriti, l'uomo di 35 anni, all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'altro è stato invece portato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa per le cure del caso. Anche i vigili del fuoco si sono recati sul posto per offrire aiuto nell'estrazione delle vittime dalle lamiere. Se per il 54enne non c'è stato nulla da fare, il 35enne invece è stato trasportato d'urgenza a Catania per curare delle ferite abbastanza serie causate dallo scontro.

Il giovane è però morto nonostante la corsa tempestiva in ospedale e le ferite reputate gestibili dai sanitari se prese in tempo. L'altro ferito sta meglio e riuscirà a superare le ore peggiori. La Procura di Siracusa ha aperto nel frattempo un'inchiesta per omicidio stradale, disponendo anche il sequestro dei mezzi che si sono scontrati. Nelle prossime ore gli agenti forniranno maggiori dettagli su quelle che sono le dinamiche dell'incidente, del quale si conosce ancora molto poco. Sconvolta la comunità, che ha assistito a una vera e propria scena da film dell'orrore sulla strada dello scontro stradale. Bloccato il traffico durante i rilievi di rito