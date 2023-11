Violento scontro frontale fra auto: Jacopo Sciabolini muore a 24 anni, ferite due donne Tragico incidente in provincia di Arezzo, vicino al comune di Foiano. Il 24enne Jacopo Sciabolini è morto in uno scontro frontale fra la sua auto e un altro veicolo nel pomeriggio di lunedì 13 novembre sulla statale 327. Nello schianto ferite anche una 51enne e una 75enne.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 24 anni è morto in un violento scontro frontale nell'Aretino. La vittima si chiamava Jacopo Sciabolini, aveva 24 anni, e nel primo pomeriggio di lunedì 13 novembre ha perso la vita lungo la statale 327 nei pressi del comune di Foiano, dove il giovane risiedeva. Il 24enne si sarebbe dovuto laureare a breve in infermieristica all’Università di Siena, ma già lavorava in ambito sanitario.

Nell'incidente sono rimaste ferite anche due donne che erano a bordo dell’altra vettura: una 51enne e la madre di 75 anni. Trasportate all’ospedale di Arezzo in codice giallo, non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto si è appreso, la vettura di Sciabolini, una Fiat Panda, si sarebbe scontrata con il Suv delle altre due persone coinvolte nello schianto, avvenuto poco dopo le 15. I testimoni hanno raccontato che l’impatto è stato violentissimo, tanto da sbalzare la Panda su cui viaggiava il ventiquattrenne fuori dalla carreggiata, così come l’auto con a bordo le due donne.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta ma la dinamica esatta dell'incidente è ancora da chiarire, le indagini degli agenti della polizia municipale sono ancora in corso. Le persone che hanno assistito all'incidente, alcuni automobilisti che transitavano lungo la strada, hanno chiamato subito i soccorritori del 118.

Immediatamente sono intervenute tre ambulanze ed è arrivato in volo anche l’elisoccorso Pegaso, atterrato sui campi a margine della strada. Il personale sanitario ha tentato di rianimare il giovane in ogni modo ma alla fine non c’è stato niente da fare, il ragazzo è deceduto. Le due donne sono invece state trasferite con urgenza all’ospedale San Donato, dove sono state ricoverate con ferite che tuttavia sono state ritenute non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati anche i vigili del fuoco per le operazioni di ripulitura e i carabinieri della stazione locale per regolare il traffico, rallentato dalle operazioni di soccorso conseguenti lo scontro tra le due vetture. È stato anche aperto un fascicolo dalla Procura per il reato di omicidio stradale, l’inchiesta è stata affidata alla pubblico ministero Francesca Eva che insieme ai vigili urbani dovrà ricostruire gli attimi precedenti la morte del giovane e il ferimento delle due donne e le cause che possono aver determinato lo scontro.