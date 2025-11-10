Violentissimo scontro frontale tra un’auto e un furgone sulla Palermo-Agrigento: 2 morti e un ferito grave

Due uomini sono morti e un terzo è rimasto gravemente ferito in un frontale sulla Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Una Peugeot avrebbe imboccato la carreggiata contromano, scontrandosi con un furgone Iveco. Indagini in corso: si ipotiozza un errore di segnaletica o una distrazione del conducente.

Due uomini sono morti e un terzo è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, lungo la Statale 121 nel territorio di Vicari, in provincia di Palermo. Lo scontro, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, ha coinvolto un furgone Iveco Daily appartenente a un’azienda che commercia elementi d’arredo e una Peugeot station wagon che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe imboccato la carreggiata contromano.

A perdere la vita sono stati Francesco Celauro, 40 anni, conducente del furgone, e Francesco Cascino, 61 anni, alla guida della Peugeot. Entrambi sono morti sul colpo, mentre un collega di Celauro, un uomo di 39 anni, è rimasto ferito in modo grave. Le ambulanze del 118 sono intervenute immediatamente, ma vista la gravità delle sue condizioni è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le prime testimonianze raccolte sul luogo della tragedia raccontano di una scena drammatica: i due veicoli completamente distrutti, l’asfalto cosparso di detriti e i soccorritori impegnati per ore nelle operazioni di estrazione dei corpi dalle lamiere. L’impatto, avvenuto a forte velocità, non ha lasciato scampo ai due conducenti.

Il tratto della Statale 121 è stato chiuso al traffico per consentire gli accertamenti della Polizia stradale di Lercara Friddi, incaricata di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, la Peugeot avrebbe imboccato la carreggiata in senso opposto, percorrendo un tratto della “Catanese” contromano prima del violento impatto frontale con il furgone che sopraggiungeva nella corsia corretta.

L’Anas ha comunicato di aver istituito un percorso alternativo per i veicoli diretti in entrambe le direzioni, mentre gli agenti completano i rilievi e i mezzi vengono rimossi dalla carreggiata. La circolazione nella zona resta fortemente rallentata, con lunghe code formatesi già pochi minuti dopo l’incidente.

Quel tratto della Statale, ammodernato di recente, dispone di due carreggiate separate e di corsie doppie per senso di marcia. Le autorità stanno verificando come sia stato possibile che un veicolo abbia potuto imboccare la strada in direzione opposta, ipotizzando un errore di segnaletica o una distrazione del conducente.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause di una tragedia che ha riportato l’attenzione sulla sicurezza di uno degli assi stradali più trafficati e pericolosi della Sicilia.