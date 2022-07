Violenti temporali in Piemonte, grandine e venti forti nel Torinese: alberi caduti e auto distrutte Temporali, grandine e vento forte in Piemonte dove il maltempo ha provocato danni in diversi comuni del Torinese e della Bassa Val Susa.

A cura di Chiara Ammendola

Il Piemonte nella morsa del maltempo. Violenti temporali si sono abbattuti a partire dalla serata di ieri su varie zone della regione in particolare sulla Bassa Val Susa e il Torinese. Grandine, nubifragi, e venti forti hanno provocato danni in vari comuni.

Molte le foto che in queste ore sono state postate sui social dai cittadini che hanno immortalato il momento in cui il nubifragio si è abbattuto sulle città così come le conseguenze del maltempo tra alberi sradicati dal forte vento e auto danneggiate dagli enormi chicchi di grandine.

Secondo quanto riportato dal Centro Meteo Piemonte, sembra che una supercella temporalesca si sia sviluppata sulla Bassa Val Susa spostandosi velocemente verso la parte orientale. Ed è infatti nel Torinese che si è registrato il maggior numero di danni: la violenta grandinata, con chicchi enormi di ghiaccio, ha colpito in particolare i comuni di Avigliana, Alpignano, Venaria, Rivoli, Caselette. Danni a Druento.

L'imponente nubifragio ha iniziato ad abbattersi poco dopo la mezzanotte tenendo svegli tutti a causa della violenza della pioggia e delle raffiche di vento prima e poi della grandine dopo: “Dieci minuti di puro panico, mai vista una grandinata così”, di legge su Facebook in uno dei tanti commenti postati online.

Un fenomeno temporalesco di eccezionale violenza come confermato anche dal sindaco di Venaria Fabio Giulivi, uno dei comuni più colpiti. “Auto rovinate (anche la mia…), vetri rotti, alberi spezzati, tappeti di foglie, alcune vie sembrano scenari post bellici – ha raccontato il primo cittadino – ho incontrato baristi che risistemavano i tavoli sparsi per le piazze e cittadini che controllavano i vetri in frantumi delle proprie auto”.

Numerosi gli interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco chiamati principalmente a mettere in sicurezza le strade. Grandine e possibile nubifragi sono previsti anche per le prossime ore.