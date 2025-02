Violentata a 15 anni a Reggio Emilia: “Mi ha stuprata in discoteca dopo averlo rifiutato”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una ragazzina reggiana di 15 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un giovane più grave conosciuto in una discoteca. I fatti sarebbero avvenuti mese di agosto a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Come riporta la stampa locale, dopo mesi di indagini, gli inquirenti hanno identificato il ragazzo che ora è indagato per violenza sessuale aggravata dal fatto di essere stata commessa su una minorenne. Il fascicolo, in fase di indagini preliminari, è seguito dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia.

La ragazza (che oggi ha 16 anni) nella serata tra il 24 e il 25 agosto dell’anno scorso si era recata con un’amica nel locale di San Polo, dove ha conosciuto un giovane di 20 anni. Lui avrebbe tentato un approccio, ma la ragazza avrebbe rifiutato. A quel punto, il giovane avrebbe proposto di parlare in privato, e i due si sarebbero allontanati dalla pista da ballo.

Ma a quel punto, secondo il racconto della vittima, sarebbe stata costretta a un rapporto sessuale all'aperto. La minore ha subito confidato l’accaduto alla madre e il giorno seguente si è recata in ospedale, dando così avvio alla denuncia alla polizia.

Nel frattempo, la questura ha avviato le verifiche, portando all'iscrizione del 21enne nel registro degli indagati. L’adolescente, in qualità di parte offesa, e la sua famiglia sono assistite dall’avvocato Luigi Zaccaria. Il giovane, invece, è difeso dall’avvocato Enrico Della Capanna ed è attualmente indagato a piede libero.

Il giudice titolare del caso ha nominato una psicologa come consulente d’ufficio: dovrà stabile se la ragazza è idonea per essere sentita durante l’incidente probatorio.