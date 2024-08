Violenta tromba marina distrugge la spiaggia del Metapontino: il video del tornado Le trombe d’aria marina si formano con l’incontro tra l’aria calda che sale dalla superficie e le precipitazioni fredde. Lo scontro delle masse d’aria crea le nuvole a imbuto che poi innescano la tromba marina. Il fenomeno spesso è improvviso e quindi molto difficile da prevedere. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tromba d'aria marina ha colpito una spiaggia del Metapontino, Basilicata. I turisti della spiaggia hanno filmato la scena, il video mostra gli ombrelloni rivoltati e oggetti, dalle sdraio agli asciugamani, che vorticano intorno al tornado nero. Sempre nella stessa area, a Serramarina, frazione di Bernalda, il 4 agosto una tromba d'aria ha sradicato gli alberi da terra. Il fenomeno ha già attraversato tutta la dorsale adriatica, le trombe d'aria hanno già colpito Castro, Santa Cesarea Terme, Tricase, e Santa Maria di Leuca.

Non solo, il 19 agosto 2024 lo yacht Bayesian è affondato vicino alla costa di Porticello, in Sicilia, dopo essere stato investito da una tromba marina. L'imbarcazione attualmente si trova a più di 50 metri di profondità. Sono state salvate 15 persone, il cuoco di bordo Ricardo Thomas, è morto. I soccorsi stanno ancora cercando le sei persone disperse, tra queste anche il tycoon britannico Mike Lynch.

Le trombe marine sono un fenomeno atmosferico simile alle trombe d'aria, che si sviluppano su uno specchio d'acqua, mare, fiume, lago. Di solito sono meno violente ma possono causare vittime e danni. Sono caratterizzate da strutture a imbuto generate da nuvole chiamate “funnel cloud”, il tornado si forma ogni volta che un cumulonembo tocca il suolo o l'acqua.

Secondo il National Weather Service e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) esistono due tipi di trombe marine. Le trombe da "bel tempo" che di solito sono più deboli, statiche, e si manifestano quando il cielo è sereno, e le trombe d'aria tornadiche. Questa tipologia di solito è più potente e si crea durante forti perturbazioni atmosferiche, per esempio un temporale. È infatti anche più distruttiva e pericolosa. Di solito le trombe d'aria marina durano tra i cinque e i dieci minuti, in alcuni casi anche un'ora.

Le trombe marine si formano con l'incontro tra l'aria calda che sale dalla superficie e le precipitazioni fredde. Lo scontro delle masse d'aria crea le nuvole a imbuto che poi innescano la tromba marina. Il fenomeno spesso è improvviso e quindi molto difficile da prevedere.