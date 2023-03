Violenta tromba d’aria su Cosenza, scoperchiati tetti di scuole e prefettura: numerosi danni “Si invita la cittadinanza a prestare massima cautela e a rimanere a casa” avvertono dal Comune di Cosenza dove nel pomeriggio di domenica si è abbattuta una violenta tromba d’aria causando seri danni ai tetti di abitazioni private ed edifici pubblici.

A cura di Antonio Palma

Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta questo pomeriggio su Cosenza causando notevoli danni nella cittadina calabrese dove si segnalano tetti scoperchiati e pali e alberi abbattuti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14, quando una bomba d'acqua seguita da un tromba d’aria hanno iniziato a spazzare via prima lamiere tendoni e ogni oggetto non fissato fino ad arrivare a provocare seri danni ai tetti di abitazioni private ed edifici pubblici.

Numerose le chiamate al centralino dei vigli del fuoco che è andato il tilt e decine gli interventi dei pompieri in città per mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite. E subito scattato un piano di emergenza che, oltre ai pompieri, ha visto impegnati carabinieri, polizia locale e diverse squadre comunali che stanno lavorando per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio.

“Invito tutti alla massima prudenza. Su Cosenza si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha provocato numerosi danni, su cui siamo intervenuti immediatamente per ripristinare le condizioni di sicurezza pubblica e per comprendere l’entità dei danneggiamenti” ha spiegato il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Aggiungendo: “Sto seguendo personalmente le azioni di soccorso riscontrando, al momento, che non si registrano feriti.

Al momento la struttura pubblica maggiormente danneggiata è la scuola di Via Giulia, il cui tetto è stato divelto dalla tromba d’aria. Per questo lo stesso primo cittadino ha deciso la chiusura della scuola per domani. Pesantemente danneggiato anche il tetto della Prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto che è stata chiusa al traffico.

Si registrano diversi danni anche ad abitazioni private ed auto in sosta. Numerosi infatti gli alberi spezzati e lamiere divelte che sono caduti per le strade della città e persino alcuni semafori sono stati abbattuti. “Si invita la cittadinanza a prestare massima cautela e, laddove non necessario, rimanere a casa” avvertono dal Comune di Cosenza.