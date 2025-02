video suggerito

Esplosione fa crollare parte di casa a Martiniana Po: si scava tra le macerie, morto schiacciato un disabile Violenta esplosione oggi in una abitazione a Martiniana Po, in provincia di Cuneo, forse a causa dello scoppio di una bombola di gas. L'edificio è in parte crollato, morto un disabile rimasto bloccato all'interno.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Una violenta esplosione ha colpito nel tardo pomeriggio di oggi un'abitazione a Martiniana Po, in provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione si sarebbe verificata in una casa di via Roma, probabilmente a causa dello scoppio di una bombola del gas. Il bilancio al momento è di 1 morto.

L'esplosione avrebbe provocato il crollo parziale dell'edificio. Numerosi residenti della zona sono accorsi per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, supportati da un'autoscala, per mettere in sicurezza l'area e accertarsi che nessuno sia rimasto intrappolato sotto le macerie.

Le persone coinvolte, in realtà, sempre secondo le prime notizie disponibili, sarebbero almeno 6 o 7, di cui una sotto le macerie. Due donne che erano all'interno si sono salvate, mentre è morto schiacciato un uomo disabile che viveva con la famiglia. Altre tre persone abitanti nella casa, il marito della più giovane delle donne e i loro due figli, al momento dell'incidente si trovavano fuori: erano usciti per andare a cena in pizzeria.

Le donne sono state tratte in salvo da due vicini accorsi subito dopo avere sentito l'esplosione, e sono state portate a Torino in elisoccorso perché intossicate. Non dovrebbero essere gravi. Anche i due che le hanno soccorse sono rimasti feriti e hanno dovuto essere ricoverati all'ospedale di Savigliano. Il marito e i figli di una delle donne, che hanno sentito l'esplosione dalla pizzeria poco lontano, sono stati portati in ospedale in codice verde per lo shock.