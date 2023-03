Vigili inseguono auto rubata e la bloccato, al volante scoprono un 15enne: riconsegnato ai genitori L’adolescente, dopo aver ignorato i numerosi alt della polizia municipale di Torino, si è dato alla fuga a piedi, raggiungendo e rifugiandosi all’interno di un complesso di edilizia popolare dove è stato infine raggiunto.

A cura di Antonio Palma

Lanciati all'inseguimento di un'auto risultata rubata, dopo essere riusciti a fermarla, gli agenti hanno scoperto che lo spericolato fuggitivo era in realtà un ragazzino di appena 15 anni. È accaduto alla periferia di Torino dove l'adolescente infine è stato fermato e portato al comando della polizia municipale e denunciato a piede libero prima di essere riconsegnato ai familiari.

Il concitato inseguimento nella mattinata di giovedì, intorno alle 11.30, nel quartiere Barriera di Milano. Dopo un breve inseguimento tra le strade del capoluogo piemontese, l'autovettura rubata, una vecchia fiat punto, è stata bloccata agli agenti della municipale tra via Bologna e via Cimarosa, non senza difficoltà e solo dopo un urto che ha danneggiato l'auto. A questo punto la scoperta che al volante vi era un 15enne.

L'adolescente, dopo aver ignorato i numerosi alt alla guida della vettura, non si è dato per vinto nemmeno una volta che l'auto è stata bloccata, all'altezza dello stabilimento Urmet. Il ragazzino infatti si è dato alla fuga a piedi, raggiungendo e rifugiandosi all'interno di un complesso di edilizia popolare della zona dove pare abitano alcuni parenti. Gli agenti però lo hanno inseguito anche qui e infine portato via e condotto al comando di via Bologna. Qui è stato denunciato e riconsegnato ai genitori. L’auto invece è stata restituita al proprietario.

"Troviamo vergognoso e imbarazzante che un ragazzino di età così piccola si potesse trovare alla guida di un'autovettura, e cosa ancor più grave sfrecciare per le vie della città con il rischio di poter travolgere chiunque potesse transitare in quel momento. Continuo a ribadire che questa non è l'inclusione sociale che questa città ha bisogno" ha denunciato la capogruppo di FdI in Circoscrizione 6 Verangela Marino che ha scattato alcune fotografie e ha denunciato l’episodio sulla propria pagina Facebook.