Tragedia in Puglia, dove è stata trovata morta una ragazzina di 12 anni che era scomparsa questa mattina nel mare di Vieste, sul Gargano. È stato il sindaco del comune del foggiano, Giuseppe Nobile, a renderlo noto, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. A ritrovarlo sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste che lo hanno avvistato sotto a una scogliera. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, pare che la giovane questa mattina stesse cercando di tornare a riva, a Marina Piccola, quando si è trovata in difficoltà. Con lei erano presenti due cuginetti di 8 e 13 anni che, riusciti a mettersi in salvo, hanno lanciato l'allarme. Poi sono partite le ricerche, con il supporto anche di un elicottero e di una motovedetta, che sono durate cinque ore prima del tragico epilogo.

A quanto pare i piccoli, tutti viestani, sarebbero stati traditi dalle correnti mentre stavano nuotando intorno alle 10:30 per raggiungere il vicino faro, ma il condizionale è d'obbligo. I due maschietti, soccorsi e recuperati da un gommone, una volta arrivati sul bagnasciuga, sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.