Viene respinto dal buttafuori di un locale a Verona: ragazzo impugna un machete e spruzza spray urticante

Un giovane è stato respinto dal buttafuori di un locale a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona: il giovane è tornato impugnando un machete e sfondando la vetrina. Ha poi spruzzato anche spray urticante all’interno del locale.

Tensione in un locale nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona, nella serata di ieri 19 dicembre. Un giovane è stato respinto dal buttafuori di un locale, dove si stava svolgendo l'inaugurazione, e ha risposto con la violenza: il ragazzo è risultato dagli accertamenti successivi ubriaco.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane è tornato brandendo un machete e ha sfondato la vetrina. Non solo: ha poi spruzzato anche spray urticante all'interno del locale. Gli altri ragazzi presenti sono rimasti intossicati: sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno prestato le prime cure sul posto. Sono intervenute le ambulanze del Suem 118.

Su quanto accaduto stanno indagano i carabinieri che poco prima erano intervenuti per una rissa scoppiata tra alcuni giovani avventori, anche questi sono risultati positivi all'alcol.