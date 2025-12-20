Attualità
Viene respinto dal buttafuori di un locale a Verona: ragazzo impugna un machete e spruzza spray urticante

Un giovane è stato respinto dal buttafuori di un locale a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona: il giovane è tornato impugnando un machete e sfondando la vetrina. Ha poi spruzzato anche spray urticante all’interno del locale.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine

Tensione in un locale nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona, nella serata di ieri 19 dicembre. Un giovane è stato respinto dal buttafuori di un locale, dove si stava svolgendo l'inaugurazione, e ha risposto con la violenza: il ragazzo è risultato dagli accertamenti successivi ubriaco.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane è tornato brandendo un machete e ha sfondato la vetrina. Non solo: ha poi spruzzato anche spray urticante all'interno del locale. Gli altri ragazzi presenti sono rimasti intossicati: sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno prestato le prime cure sul posto. Sono intervenute le ambulanze del Suem 118.

Su quanto accaduto stanno indagano i carabinieri che poco prima erano intervenuti per una rissa scoppiata tra alcuni giovani avventori, anche questi sono risultati positivi all'alcol.

