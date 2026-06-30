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Viene morso da una zecca durante una scampagnata, allenatore di basket di Belluno in coma

Un allenatore di basket 70enne di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L’uomo è stato trovato in casa delirante e agonizzante da un parente che ha poi allertato il 118.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Una passeggiata in alta quota si è trasformata in una tragedia per un 70enne allenatore di basket di Belluno, ricoverato a causa delle gravissime complicazioni insorte dopo il morso di una zecca. L'allenatore, molto conosciuto e stimato per la sua esperienza sul parquet, ha contratto il virus della Tbe (l'encefalite da zecca), un'infezione acuta che attaccato il sistema nervoso centrale. Il 70enne è stato ricoverato d'urgenza ed è rimasto a lungo in stato di coma farmacologico, anche se nelle ultime ore sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato, anche se la prognosi resta riservata.

Il dramma si è consumato proprio nel momento in cui la squadra doveva riunirsi per celebrare la fine della stagione agonistica. L'uomo è stato trovato in casa delirante e agonizzante da un familiare che ha poi chiamato i soccorsi del Suem 118. Da lì è iniziata la corsa contro il tempo in ospedale e il ricovero. I medici hanno ricostruito quanto accaduto nelle ore precedenti: l'allenatore era stato morso da una zecca durante una passeggiata in alta quota. Senza dare peso all'episodio era poi tornato a casa, dove è stato poi trovato e soccorso dai parenti.

I familiari hanno chiesto il massimo riserbo sulla vicenda e sono in attesa di notizie dall'ospedale. Nell'ambiente sportivo c'è grande apprensione per l'allenatore e tutti si augurano di rivederlo presto sul parquet, dove lo aspettano i suoi ragazzi. La sua fase clinica è al momento altalenante e delicata, ma si spera che i medici riescano a farlo riprendere con le cure del caso. L'allenatore avrà bisogno di stare ancora a lungo nell'ospedale per rimettersi del tutto e poter poi tornare a casa, dove lo aspetta la sua famiglia e i suoi affetti. Tantissimi gli atleti che hanno voluto dedicare un pensiero a lui e alla famiglia.

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