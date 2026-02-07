Viene investito da un treno sulla linea Brennero Trento, morto un anziano: ritardi fino a 90 minuti

Un anziano è deceduto dopo essere stato travolto da un Frecciarossa nella stazione di Mori, in Trentino. L’uomo è morto poco dopo l’intervento dei soccorsi. Ritardi in riassorbimento con tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Un anziano è morto dopo essere stato colpito da un Frecciarossa in transito nella stazione di Mori, in Trentino. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'incidente sta indagando la polizia ferroviaria, mentre ci sono ancora forti ritardi sulla linea Brennero Trento.

Il treno era in transito nella stazione di Mori. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. I fatti si sono verificati intorno alle 10 del mattino ed è immediatamente scattato l'allarme. Forti ripercussioni sul traffico ferroviario con ritardi anche di 80 minuti. Secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, si stanno gradualmente riassorbendo i ritardi fino a 90 minuti registrati dai treni regionali e di alta velocità.

Il convoglio direttamente coinvolto, il FR 9721 Bolzano (8:45) – Milano Centrale (11:45) ha registrato un ritardo di 60 minuti legato agli accertamenti delle autorità. La graduale ripresa dei trasporti è iniziata intorno alle 12.

Ulteriori informazioni sull'identità della vittima saranno fornite con il prosieguo degli accertamenti.