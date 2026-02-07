Attualità
video suggerito
video suggerito

Viene investito da un treno sulla linea Brennero Trento, morto un anziano: ritardi fino a 90 minuti

Un anziano è deceduto dopo essere stato travolto da un Frecciarossa nella stazione di Mori, in Trentino. L’uomo è morto poco dopo l’intervento dei soccorsi. Ritardi in riassorbimento con tempi di percorrenza fino a 90 minuti.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
15 CONDIVISIONI
Immagine

Un anziano è morto dopo essere stato colpito da un Frecciarossa in transito nella stazione di Mori, in Trentino. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'incidente sta indagando la polizia ferroviaria, mentre ci sono ancora forti ritardi sulla linea Brennero Trento.

Il treno era in transito nella stazione di Mori. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. I fatti si sono verificati intorno alle 10 del mattino ed è immediatamente scattato l'allarme. Forti ripercussioni sul traffico ferroviario con ritardi anche di 80 minuti. Secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, si stanno gradualmente riassorbendo i ritardi fino a 90 minuti registrati dai treni regionali e di alta velocità.

Il convoglio direttamente coinvolto, il FR 9721 Bolzano (8:45) – Milano Centrale (11:45) ha registrato un ritardo di 60 minuti legato agli accertamenti delle autorità. La graduale ripresa dei trasporti è iniziata intorno alle 12.

Leggi anche
Treni in ritardo bloccano mezza Italia: fino a 150 minuti per ipotesi sabotaggio a Bologna, a Pesaro un incendio

Ulteriori informazioni sull'identità della vittima saranno fornite con il prosieguo degli accertamenti.

Attualità
15 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Italia subito show ai Giochi! Medaglia d'argento e di bronzo per Franzoni e Paris nello Sci
Franzoni e Paris straordinari: medaglia d'argento e bronzo alle Olimpiadi, show dell'Italia nello Sci
Giovanni Franzoni, con Matteo Franzoso dentro di sé, oggi è diventato quello che tutti aspettavano
Jvan Sica
Il programma di oggi e gli italiani che scenderanno in pista: occhi puntati su Paris e Lollobrigida
Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO
Ho dovuto rivedere di notte la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi su Eurosport: mi sentivo escluso
Paolo Fiorenza
Cos'è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglio
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views