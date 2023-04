Vicini segnalano strano odore, 45enne era morta sola in casa da due mesi: dramma a Trapani Il medico legale, da un primo esame esterno del corpo, ha fatto risalire il decesso della signora a circa due mesi fa. La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma della donna che pare avesse tagliato i ponti con i parenti.

Orribile scoperta quella fatta oggi in un'abitazione nella zona del porto di Trapani. In casa giaceva il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di una donna di 45 anni la cui morte risalirebbe a mesi fa. Un vero e proprio dramma della solitudine, dunque, ancora più tragico perché coinvolge una donna giovane.

Per circa due mesi nessuno si sarebbe accorto di lei né avrebbe cercato la 45enne. Solo quando alcuni vicini si sono lamentati del cattivo odore che proveniva da quella casa, sempre chiusa, è emersa la tragica realtà. Alla porta di casa infatti non rispondeva nessuno e quando nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per entrare, era ormai troppo tardi.

Una volta forzata la porta di ingresso ed entrati nell’immobile, gli agenti delle volanti hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto è accorso poco dopo anche il medico legale che, da un primo esame esterno del corpo, ha fatto risalire il decesso della signora a circa due mesi fa.

Al momento si ipotizza una morte naturale visto che sul corpo non sono stati rivenuti particolari segni di violenza né in casa vi erano segni di effrazione. Visto lo stato del cadavere e la dinamica del rinvenimento, però, la Procura ha disposto l'autopsia sulla salma per stabilire le effettive cause del decesso mentre agli agenti della Questura è stato affidato il compito degli ulteriori accertamenti investigativi.

Secondo le prime informazioni, la donna viveva da sola in casa da quando si era separata e conduceva una vita molto spartana. Pare che la 45enne soffrisse di crisi depressive e avesse anche tagliato i ponti con i parenti e che per questo nessuno l'ha cercata nelle passate settimane. Al momento l'ipotesi prevalente è che sia stata colpita da un malore in casa e non sia riuscita a chiedere aiuto. Il suo corpo sarebbe rimasto così fino alla macabra scoperta.