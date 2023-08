Vicenza, ladri rubano un cucciolo di Macaco in uno zoo e lo abbandonano per strada Il macaco è stato trovato ieri mattina da un passante, che lo ha consegnato ai carabinieri, i quali l’hanno restituito allo zoo.

A cura di Davide Falcioni

L'estate è la stagione dei "topi d'appartamento" che, approfittando delle ferie, si introducono nelle case e le svaligiano di oggetti preziosi e denaro. Eppure a Cartigliano, in provincia di Vicenza, è andato in scena un furto decisamente sui generis. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, dei ladri si sono introdotti nel "Parco Faunistico Cappeller" e hanno varcato le recinzioni dello zoo, che ospita decine di specie di animali selvatici. Dopo essere entrati nella gabbia dove alloggiano i macachi hanno sequestrato un cucciolo di "Macaca Mulata”, nato all’interno del parco appena un mese fa. Nel farlo hanno allontanato, probabilmente con dei bastoni, gli esemplari adulti che invano stavano cercando di proteggere il cucciolo. Successivamente i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Nella giornata di ieri si erano moltiplicati gli appelli sui social network dopo che un addetto al benessere degli animali aveva trovato un foro nella recinzione dove erano ospitati altri macachi e verificato che all'appello mancava un giovane esemplare di poco più di un mese. Per fortuna, comunque, la vicenda si è conclusa con un lieto fine. Dopo alcune ore di apprensione, l'animale è stato ritrovato in strada, a Favaro Veneto (Venezia), abbandonato in una sacca. La scoperta è stata fatta da un cittadino del posto che ha consegnato il macaco ai carabinieri della stazione di Mestre.

Dopo aver contattato il servizio di veterinaria per verificare le condizioni di salute dell'animale, i militari hanno riconsegnato nelle mani del titolare del Parco faunistico il macaco, tutelato dalla convenzione internazionale di Washington (Cites) in quanto specie in via di estinzione, in discreto stato di salute.