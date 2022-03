Vicenza, coniugi 60enni uccisi dal figlio 25enne a colpi di pistola: “Alla base motivi economici” Due coniugi 60enni sono stati uccisi a colpi di pistola nella loro abitazione di Chiampo, nei pressi di Vicenza. Il movente è ancora da accertare. A sparare, il figlio 25enne delle due vittime.

A cura di Gabriella Mazzeo

Uccisi a colpi di pistola dal figlio 25enne nella loro casa di Chiampo, nel Vicentino. Le dinamiche dell'omicidio sono ancora tutte da accertare. Secondo l'accusa, il giovane ha ucciso i due coniugi 60enni con alcuni colpi di pistola e poi è uscito di casa, vagando per ore nella sua auto prima di andare lui stesso dalle forze dell'ordine. Secondo quanto confermato dagli agenti a Fanpage.it, il 25enne avrebbe usato un'arma da fuoco detenuta illegalmente.

Alla base del delitto, secondo i primi accertamenti, vi sarebbero motivi economici. Erano diventate infatti frequenti le liti in famiglia riguardanti i soldi che il giovane chiedeva spesso ai genitori. Il delitto si è consumato nel pomeriggio di ieri nell'abitazione di via Villaggio Marmi dove i tre vivevano insieme. Il giovane ha poi lasciato la scena del crimine, facendo perdere le sue tracce in auto fino a quando non ha deciso di recarsi dai Carabinieri di Vicenza. A trovare i due corpi senza vita sono stati i vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei Carabinieri.

Sconvolta la comunità di Chiampo secondo la quale la famiglia coinvolta era sempre stata tranquilla e apparentemente serena. Secondo le prime ricostruzioni sul caso, il 25enne avrebbe aperto il fuoco prima contro il padre, proprietario di una conceria che aveva venduto di recente, e poi contro la madre rientrata a casa in un secondo momento. Dai Carabinieri si è recato con in tasca la pistola usata per uccidere i genitori. Il 25enne ora si trova nel carcere di Vicenza e nei prossimi giorni sarà interrogato dalle forze dell'ordine. L'uomo era in pensione e aveva venduto la conceria della quale era stato proprietario, mentre la moglie era impegnata in attività di volontariato e nell'organizzazione della sagra di paese. Il 25enne lavorava come operaio e viveva con i genitori.