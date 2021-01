Drammatico episodio nelle scorse ore tra le strade di Arzignano, in provincia di Vicenza, dove un uomo è morto dopo essere stato brutalmente aggredito e pestato prima di essere lasciato agonizzante sull’asfalto ormai in fin di vita. La vittima è un 37enne che è stato rinvenuto sulla strada in una pozza di sangue e privo di sensi nella tarda serata di lunedì. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto a seguito di una chiamata di emergenza, hanno provato a rianimarlo e a salvargli la vita trasportandolo d’urgenza e in codice rosso in ospedale dove però purtroppo è morto poche ore dopo a causa delle conseguenze di quel brutale pestaggio.

L’uomo è stato identificato come un 37enne di origine indiane da tempo in Italia ma senza fissa dimora. L’aggressione ai suoi danni è avvenuta all’incrocio tra Via Alberti e Via Santo, proprio davanti al piazzale di un’azienda. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del pestaggio sfociato in omicidio. Sul posto anche gli esperti dei reparti scientifici dell’arma per i rilievi e il pm di turno. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la brutale aggressione nella cittadina veneta sarebbe avvenuta lunedì sera, poco prima del coprifuoco delle 22.

Gli investigatori hanno già acquisito i video delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero dato già i primi riscontri. Ad agire sarebbe stata più di una persona. L’ipotesi è quella di una lite degenerata nel sangue, complice anche l’alcol. Proprio in base a quei video i carabinieri hanno fermato oggi due persone che son state portate in caserma per essere interrogate. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti.