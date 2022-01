Viareggio, si barrica in casa e spara dalla finestra: evacuata scuola dell’infanzia a Torre del Lago Un uomo si è barricato in casa e ha sparato dalla finestra dell’abitazione a Torre del Lago, frazione di Viareggio. Una scuola è stata evacuata. Il responsabile doveva essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo barricato nella sua abitazione di Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio, ha sparato fuori dalla finestra della sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il responsabile doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. I colpi sparati dalla finestra hanno portato all'evacuazione della scuola dell'infanzia di viale Puccini, che si trova poco distante. Il fatto si è verificato poco dopo le 14.

Secondo le prime ricostruzioni, un vigile del fuoco si è avvicinato alla porta d'ingresso per aprirla e l'inquilino ha sparato, ferendolo solo di striscio. In poco tempo si è scatenato il panico in via Illica, a Torre del Lago. L'uomo si è rifiutato di aprire al 118 e alla polizia. Ha invece preso una pistola e si è affacciato alla finestra minacciando i presenti. La polizia ha fatto allontanare le persone dalla strada, chiudendo il tratto alla viabilità. Il vigile del fuoco ferito è stato soccorso dal 118 che ha riscontrato una leggera abrasione a un braccio. Secondo le prime informazioni il tso doveva essere eseguito il mattinata. Il 45enne è tuttora barricato in casa ed è ancora armato. Nell'abitazione sarebbe presente anche il padre 90enne, ex carabiniere in congedo. Il 45enne sarebbe un ex barelliere dell'ospedale Santa Chiara di Pisa ed era già stato destinatario di un tso. Pochi minuti fa, l'uomo si è affacciato dalla finestra e ha parlato con i carabinieri. "Uscirò quando sarà eletto il presidente della Repubblica. Allora cambierà tutto" avrebbe detto ai militari. Ha minacciato il suicidio in caso di irruzione delle forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale LuccainDiretta, una vicina di casa ha raccontato che l'uomo era apparso già molto agitato nella giornata di ieri. La donna ha riferito che il 45enne in quell'occasione avrebbe minacciato due persone: una in strada e l'altra in una banca.