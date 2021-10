Viareggio: positiva all’alcol test, donna travolge e uccide un uomo e il suo cane Matteo Traina, 31 anni, aveva portato fuori il suo cane come faceva ogni sera a Viareggio: è stato travolto da un’auto ed è morto in ospedale. Alla guida della vettura c’era una donna risultata poi positiva all’alcool test con un tasso di 2.7, per lei sono scattati gli arresti domiciliari. Morto anche l’animale.

Uno schianto devastante nel quale è rimasto ucciso un uomo di 31 anni: un incidente che non ha dato scampo a Matteo Traina, quello che è avvenuto nella serata di mercoledì 6 sulla via Aurelia a Bicchio, all’altezza del bar “Pepe rosso”, poco dopo la chiesa della frazione in direzione Torre del Lago, nella zona di Viareggio. Il pedone sarebbe stato travolto da un'automobile, una Ford Fiesta, mentre stava attraversando la carreggiata – da verificare se in un punto dove erano presenti le strisce pedonali oppure no.

Alla guida della vettura c'era una donna poi risultata positiva all'alcotest. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Nell'incidente, oltre al 31enne, è deceduto anche il suo cane per le ferite riportate, che come d'abitudine l'uomo portava fuori ogni sera. Sul posto era intervenuta la polizia municipale per i rilievi oltre a una volante della polizia di Stato. Sul posto poi si sono presentati anche parenti e conoscenti dell'uomo investito, non sono mancati i momenti di tensione.

La violenza dello scontro ha fatto rovinare Traina a terra, urtando violentemente contro l’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molti gravi ai soccorritori intervenuti con l’automedica e due ambulanze. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lido di Camaiore, dove poi è deceduto.

Matteo Traina era un ragazzo benvoluto, non solo nel quartiere Bicchio dove viveva con la famiglia, ma in tutta Viareggio. Amava camminare a piedi, inoltre era un amante del Carnevale ed è stato presente a tutte le sfilate dei carri allegorici sul lungomare. Non era mancato nemmeno al corso di domenica.