Verso i funerali del Papa, tra leader a Roma e possibili successori: il nuovo episodio di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso" "Nel caso te lo fossi perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei possibili successori a Papa Francesco e dei capi di Stato e di governo che da tutto il mondo si stanno recando a Roma per attendere ai funerali di Bergoglio.

A cura di Annalisa Girardi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Nelle ultime 24 ore sono stati raccontati e condivisi moltissimi ricordi di Bergoglio, e sono anche state poste molte domande: il suo successore sarà una figura di continuità? Oppure ci sarà un’inversione, e si sceglierà un Papa più conservatore, più ortodossom nel senso letterale del termine? Sarà di nuovo un Papa che, come aveva detto Francesco su sè stesso, verrà dalla fine del mondo? O sarà un europeo, magari un italiano?

Dopo i funerali inizierà il processo per l’elezione del nuovo Papa. Sono 135 i cardinali che hanno facoltà di voto: gli elettori dovranno chiudersi nella cappella sistina per scegliere il nuovo Pontefice. E ci sono già un paio di nomi che circolano come i favoriti. Alcuni sono anche italiani, come ad esempio il segretario di Stato, Pietro Parolin, oppure il presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Zuppi. Oppure ancora, il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. Altri due nomi che si stanno facendo in queste ore sono quelli dell’ungheree Peter Erdo, o del francese Jean Marc Aveline, rispettivamente aricivescovi di Budapest e di Marsiglia.

Ma non circolano solo nomi di europei. In questa puntata cercheremo di capirci di più sui nomi, appunto, papabili per il successore di Papa Francesco.

