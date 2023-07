Verona, uomo si ripara dal temporale sotto un albero ma viene colpito da un fulmine: è grave Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgo Trento e le sue condizioni sono state definite dai medici gravi.

A cura di Davide Falcioni

Una persona è ricoverata in gravi condizioni a Verona dopo essere stata colpita da un fulmine mentre stava percorrendo la centralissima Piazza Porta Nuova, a Verona. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi, mentre sulla città scaligera era in corso un violento temporale, con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale.

Stando a quanto riferisce il quotidiano locale L'Arena l'uomo, straniero, avrebbe cercato riparo sotto un albero a poche decine di metri da Porta Nuova, nei giardini che costeggiano i bastioni, proprio di fronte al distributore di benzina. In quel memento l'acquazzone aveva raggiunto la sua massima intensità e un fulmine ha colpito proprio la pianta sotto la quale aveva cercato riparo, spezzandone la punta. L'uomo che si trovava proprio lì sotto.

Soccorso dal Suem 118, il malcapitato è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento e le sue condizioni sono state definite dai medici gravi.

Cosa fare in caso di fulmini

Come spiega un apposito articolo della Provincia Autonoma di Bolzano "se siamo costretti ad aspettare la fine di un temporale all’aperto, è importante sapere che i fulmini colpiscono sempre gli oggetti che svettano più in alto. Quindi bisogna tenersi lontani da alberi di qualsiasi tipo, pali della luce, antenne o croci di vetta. Bisogna abbandonare velocemente anche le colline, cime o creste di montagna e ripararsi in un punto basso. Lì ci si accovaccia stringendo bene le braccia e coprendo la testa con le mani, in modo da offrire al fulmine meno superficie possibile. In nessun caso bisogna sdraiarsi a terra. Anche l’ombrello va chiuso, perché è di metallo e svetta rispetto alla superficie del suolo".