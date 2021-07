Verona, trova la mamma morta a casa: sul corpo della donna ferite provocate da un coltello Drammatico ritrovamento a Bovolone, nella provincia di Verona. In una casa è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 70 anni, sul quale sarebbero state presenti ferite provocate da un coltello. A dare l’allarme è stato il figlio 52enne della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

A cura di Susanna Picone

immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un appartamento a Bovolone, comune di 16.000 abitanti della provincia di Verona. La vittima si chiamava Maria Spadini e aveva settanta anni. A trovare il cadavere nella mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio, sarebbe stato suo figlio Paolo Bissoli, cinquantadue anni, residente a Zevio ma di fatto domiciliato a Bovolone. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero state presenti ferite provocate da un coltello. La settantenne viveva in una casa in via Achille Grandi a Bovolone. Ai carabinieri il figlio avrebbe raccontato di aver trovato la mamma in casa ormai senza vita.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso – Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bovolone, quelli del Norm di Villafranca e i colleghi del Nucleo Investigativo di Verona, per eseguire i rilievi del caso e tentare di ricostruire con esattezza quanto avvenuto. I militari dell'Arma che svolgono le indagini stanno sentendo il figlio della donna che dopo aver raccontato di aver trovato stamani il corpo della madre ha chiamato il 112 per dare l'allarme.

