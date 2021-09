Verona, si ribalta con l’auto e viene proiettato sull’asfalto: muore 51enne Un uomo di 51 anni alla guida della sua Citroen C4 avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail che costeggia la carreggiata: l’auto si è poi ribaltata ripetutamente e il 51enne è stato proiettato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo.

A cura di Davide Falcioni

Un altro grave incidente stradale sulle strade della provincia veronese, stavolta – dopo quello di alcuni giorni fa a Negrar – è successo nel territorio comunale di Isola della Scala, intorno alle 20.30 di ieri, lungo via Grassa, tra Caselle e Tarmassia. Un uomo di 51 anni di Buttapietra alla guida della sua Citroen C4, proveniente probabilmente proprio dalla zona di Tarmassia, stava tornando a casa, quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail che costeggia la carreggiata: l'auto si sarebbe poi ribaltata ripetutamente e l'uomo sarebbe stato proiettato fuori dall'abitacolo, dopodiché il veicolo si è fermato in un campo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro con ambulanza ed automedica, per il guidatore non c'era già più niente da fare. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Verona e i carabinieri della Compagnia di Villafranca per i rilievi del caso.

Solo il giorno precedente un ottantatreenne che stava guidando la sua Citroen C3 a Negrar ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori dalla carreggiata. L'auto si è fermata poco sotto il ciglio della strada, appoggiandosi ad alcuni alberi, mentre l'anziano automobilista, forse confuso per l'incidente, è uscito dall'abitacolo precipitando giù per la scarpata e fermandosi circa 20 metri più in basso. L'uomo è morto così, poco prima dell'arrivo dei soccorritori che hanno potuto solo constatarne il decesso.