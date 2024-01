Verona, scontro fatale tra auto e scooter, Luca muore a 19 anni: era seduto dietro sul motorino Luca Chignola abitava a Torri del Benaco, sul Lago di Garda. Era ricoverato in terapia intensiva a Verona dal 3 gennaio dopo l’incidente che aveva coinvolto il motorino sul quale viaggiava come passeggero e una macchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Luca Chignola, 19enne residente a Torri del Benaco, è morto. Il giovane era ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento a Verona dopo un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 gennai: si trovava sullo scooter guidato da un amico che si era scontrato con un'automobile.

Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, la macchina e il motorino, sul quale il diciannovenne viaggiava come passeggero, sarebbero entrate in collisione in via Don Carlo Gnocchi nel comune gardesano. L'impatto sarebbe stato molto forte e le condizioni di Luca sono apparse sin da subito gravi.

Il giovane era stato trasportato in elicottero al polo Confortini, dove purtroppo non sono bastati gli sforzi nei quali si sono adoperati i medici per cercare di salvargli la vita. Il 19enne e è deceduto dopo una agonia di oltre 24 ore nella rianimazione dell'ospedale civile Maggiore di Verona.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio dei Carabinieri di Bardolino che stanno conducendo le indagini.

L'altro ragazzo, coetaneo della vittima, che si trovava alla guida del motorino, sarebbe invece rimasto ferito in modo lieve.

Luca era molto noto nel comune sul Lago di Garda in quanto figlio di Urbano Chignola, ex-comandante della stazione dei carabinieri di Torri che era andato in pensione a fine ottobre 2022.

Il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, si è detto "affranto e straziato per il lutto. Conoscevo bene Luca e sono amico di suo padre da quasi 20 anni", ha detto, "e proprio non so farmene una ragione. Sono colpito e addolorato nel profondo". Oltre al lutto cittadino, sono state annullate le manifestazioni previste per l'Epifania in paese.