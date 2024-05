video suggerito

Auto fuori strada, Valentina muore a 26 anni dopo 3 giorni di agonia: voleva diventare pilota È morta dopo 3 giorni di agonia Valentina Renso, 26enne di San Giovanni Lupatoto e aspirante pilota di rally, che sabato scorso è rimasta vittima di un incidente stradale in provincia di Padova. Il fidanzato: “Mi hai dato tutto, senza di te sono perso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

È morta oggi, martedì 14 maggio, dopo 3 giorni di agonia Valentina Renso, 26enne di San Giovanni Lupatoto. Sabato scorso era rimasta vittima di un incidente stradale a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. La ragazza si trovava in macchina insieme a due amici, uno dei quali ancora ricoverato in prognosi riservata e un'altra ferita in maniera lieve, quando la vettura, mentre percorreva via della Croce intorno alle 20.30, è uscita improvvisamente e autonomamente di strada su un rettilineo.

Dopo aver invaso la corsia di marcia opposta, la macchina è finita in un fossato e si è schiantata contro il tombino di un passo carraio. Si trovava lei alla guida e sin da subito le sue condizioni sono apparse critiche. Ma dopo 3 giorni di agonia, ne è stato dichiarato il decesso all'ospedale di Padova dove era stata trasferita subito dopo l'impatto.

Immagine dell'incidente a Cervarese Santa Croce.

Rimane invece ricoverato nel medesimo reparto l'amico residente a Limena che era con lei, mentre l'altra donna di Saonara presente in auto e seduta sui sedili posteriori, dopo le cure al pronto soccorso di Abano nell'immediatezza dello schianto, è stata dimessa. Spetterà ora ai carabinieri della Compagnia di Abano capire le cause dell’incidente. La salma della giovane è ora a disposizione della famiglia per organizzare il funerale.

Valentina coltivava il sogno di diventare pilota di rally, come rivelano anche i video condivisi da lei su TikTok. Da dicembre correva per il team Labs Automotive di Novara e si dedicava a corse su strada ed in pista. Anche il suo fidanzato lavora nel settore, Demis Quagliato, che ieri l’ha salutata sui social scrivendo: "Mi hai dato tutto, senza di te sono perso, mi hai fatto vedere l’amore vero".