Vercelli, trovato cadavere di una 35enne in un’auto nel canale: il compagno aveva denunciato scomparsa Il cadavere di una donna di 35 anni è stato trovato in mattinata in un’auto in un canale a Livorno Ferraris. Il compagno della donna aveva già denunciato la sua scomparsa il giorno prima, quando la donna era uscita di casa per andare al lavoro e non aveva più dato sue notizie. Si ipotizza che la donna sia rimasta vittima di un incidente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il corpo di una donna di circa 35 anni è stato ritrovato verso mezzogiorno all'interno di un'auto finita in un canale nel territorio di Livorno Ferraris, a Vercelli. Il tutto si è verificato lungo la strada provinciale 7 che collega Livorno Ferraris a Trino Vercellese. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto alla donna: secondo le prime ricostruzioni, l'auto sarebbe finita in acqua nella giornata di ieri 24 gennaio.

La donna era probabilmente da sola al momento del decesso e i sanitari accorsi sul posto dopo il ritrovamento non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Per il momento si ritiene che dopo un incidente d'auto non abbia avuto modo di chiamare aiuto. Non sono state rese note informazioni sull'identità della donna o dettagli più precisi sulle dinamiche dei fatti. Quanto accaduto resta ancora interamente da accertare tramite ulteriori controlli sull'auto, sul corpo senza vita della vittima e sul luogo dell'incidente.

Secondo quanto riporta la stampa locale, non si avevano notizie della giovane donna da ieri mattina, quando aveva lasciato casa per andare al lavoro a Motta de' Conti. A recuperare l'auto i vigili del fuoco che hanno dovuto sollevarla dal canale con una fluviale e un'autogru.

A lanciare per primo l'allarme era stato il compagno della donna dopo aver saputo che la 35enne non era mai arrivata sul luogo di lavoro. L'uomo aveva chiesto aiuto anche tramite un appello su Facebook, condiviso poi anche da familiari e amici. Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri di Livorno che nelle prossime ore sono chiamati a fare chiarezza su quanto accaduto alla giovane donna.

Non è ancora chiaro se alla base dell'incidente possa esserci stato un malore o la perdita di controllo del veicolo. Le ricerche sono iniziate subito dopo che il compagno della donna aveva lanciato l'allarme, temendo che alla 35enne potesse esser successo qualcosa di grave. Da subito aveva escluso l'allontanamento volontario.