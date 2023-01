Ventimiglia, il bambino picchiato sta meglio. Rubate offerte per sostenere spese dei genitori di Ryan L’ospedale pediatrico Gaslini di Genova conferma il miglioramento già annunciato dall’avvocato della famiglia di Ryan a Fanpage.it. Intanto si segnala uno spiacevole episodio legato alla raccolta di fondi per sostenere le spese dei genitori del bambino di 6 anni, picchiato dal nonno acquisito.

A cura di Biagio Chiariello

Resta ricoverato presso il reparto di terapia intensiva al Gaslini di Genova Ryan, il bimbo di 6 anni picchiato dal compagno della nonna paterna a Ventimiglia (Imperia) dopo il pestaggio avvenuto in seguito a un rimprovero. Nonostante tutto, le sue condizioni sembrano migliorare, come ha confermato anche l'avvocata Maria Gioffrè a Fanpage.it.

Una buona notizia che rincuora i genitori del piccolo, che ora respira in maniera autonoma.

Nel bollettino medico emesso dalla Direzione sanitaria, si spiega che "il bimbo che ha riportato importanti ferite a Ventimiglia è attualmente in autonomia respiratoria, cosciente ed orientato, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio".

Nel frattempo prosegue la raccolta di fondi per sostenere le spese dei genitori, Simone e Elena, per recarsi e soggiornare a Genova così da poter stare vicino al piccolo paziente. A tal proposito, c’è da registrare un episodio spiacevole: come riportata dal Secolo XIX questa mattina, 4 gennaio, in una pasticceria della città di confine uno dei contenitori utilizzati per raccogliere il denaro è stato rubato.

Sul miglioramento delle condizioni del bambino di Ventimiglia, interviene anche il presidente della Regione Giovanni Toti. "La notizia che tutti stavamo aspettando: finalmente il piccolo è cosciente e riesce a respirare da solo – ha detto –. Grazie a tutti i medici e il personale sanitario dell’ospedale Gaslini che si stanno prendendo cura di lui, dimostrando ancora una volta di essere un’eccellenza assoluta di cui siamo orgogliosi".