Ventimiglia, drammatico incidente sul cavalcavia: auto e scooter coinvolti, 2 morti e 4 feriti Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in serata sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia (Imperia).

A cura di Susanna Picone

Due persone sono morte e altre quattro risultano ferite. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, venerdì 5 maggio, sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia (Imperia). Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sono rimasti coinvolti diversi mezzi, almeno due automobili e uno scooter.

Le due vittime sono un uomo di 40 anni e una donna di 70: a quanto si apprende, viaggiavano come passeggeri su una auto Opel Astra. L'uomo si trovava accanto al conducente ed è morto sul colpo. La donna era seduta dietro assieme a un’altra passeggera. I loro nomi, al momento, non sono stati resi noti.

Feriti, fortunatamente in maniera lieve, il conducente del mezzo e l'altra donna.

Sono rimasti feriti anche il conducente dell'altra auto coinvolta nello scontro, una Mercedes "4 Matic", e una giovane in sella a uno scooter. La persona sullo scooter avrebbe riportato una importante lesione all’arto inferiore. Sarebbe stata sbalzata violentemente contro il guardrail.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Per la donna poi deceduta era stato anche allertato l'elicottero Grifo, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: si è spenta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Bordighera.

La dinamica del tragico incidente stradale è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Stando alle prime informazioni, lo schianto mortale di questa sera è avvenuto nello stesso punto dove nell’ottobre del 2022, in uno scontro frontale tra due auto, era rimasto ucciso un cittadino cinese, titolare di un centro commerciale nella città di confine.