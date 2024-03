Venezia, cessato allarme bomba a piazza San Marco: le borse abbandonate erano di due turisti Una borsa e un trolley abbandonati sopra le passerelle per l’acqua alta oggi avevano fanno scattare l’allarme in piazza San Marco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Cessato l'allarme bomba registrato oggi a Venezia, in piazza San Marco. Allarme scattato nel pomeriggio di oggi perché una borsa e un trolley erano stati abbandonati sopra le passerelle per l'acqua alta. Le forze dell'ordine hanno transennato l'area tra il campanile e l'ingresso della Basilica. Stando alle prime indicazioni, i due bagagli erano stati notati poco prima davanti a Palazzo Ducale.

Due persone, secondo quanto era stato possibile ricostruire, li avevano lasciati incustoditi. Richiamate dagli agenti della polizia locale, i proprietari li avevano spostati, per poi abbandonarli nuovamente vicino al celebre campanile di San Marco. Così era scattato l'allarme per la sicurezza e gran parte della piazza è stata interdetta al passaggio in attesa degli artificieri.

Ma intanto, mentre si era già attivato il protocollo di sicurezza, con la piazza transennata e gli artificieri in arrivo, sul posto si sono ripresentati i due proprietari dei bagagli "sospetti". Stando a quanto si apprende, pare che i due si siano giustificati dicendo che li avevano lasciati momentaneamente lì per essere più liberi di visitare la piazza senza portare pesi. Insomma, un falso allarme. Poi l'intervento degli artificieri della Polizia ha confermato di escludere l'allarme bomba. Le immagini della piazza piantonata sono state diffuse sui social e dalla Rai del Veneto.