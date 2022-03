Venezia, aiuta un amico a sostituire uno pneumatico e il cric cede: 39enne muore schiacciato Si è offerto di aiutare un amico a sostituire uno pneumatico. Il cric che sollevava l’auto ha ceduto e l’operazion 39enne è morto schiacciato. L’incidente si è verificato a San Stino, nei pressi di Venezia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Si è offerto di aiutare un amico a sostituire uno pneumatico, poi però il cric ha ceduto e l'auto lo ha schiacciato. Banna M'barek è morto così, a 39 anni, mentre sostituiva la ruota del veicolo dell'amico a San Stino di Livenza. I fatti si sono verificati attorno alle 18. La vittima, secondo la prima ricostruzione, era sotto il veicolo con il capo e il busto quando il cric ha ceduto di schianto. L'amico del 39enne ha subito chiamato i soccorsi, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri.

I sanitari del Suem, accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno provato a rianimare M'barek, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. L'incidente è avvenuto in via Gobetti, davanti all'abitazione dell'amico della vittima. Al momento non sono state rese note altre informazioni. Saranno le forze dell'ordine a chiarire ora quanto avvenuto nel pomeriggio. Gli agenti hanno effettuato i primi accertamenti sul posto. I soccorritori hanno trovato Banna M'barek già senza vita. Secondo quanto reso noto nelle ore subito dopo l'incidente, l'uomo sarebbe purtroppo deceduto sul colpo nonostante le richieste d'aiuto tempestive dell'amico, sconvolto da quanto avvenuto.

In aggiornamento