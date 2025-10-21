Vede 25enne su un annuncio social, va sul luogo di lavoro, la sequestra e la violenta: arrestato 35enne

La terribile storia di violenza arriva da Genova. L’uomo avrebbe cercato di contattare la vittima con vari approcci e avance ma al rifiuto della venticinquenne, nella mattinata di ieri, si è presentato sul luogo di lavoro costringendola con la forza a salire nella sua auto prima di violentarla.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieridi Genova con le gravissime accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni che aveva semplicemente incrociato navigando on-line sui social. La terribile storia di violenza arriva da Cogorno ed è stata scoperta solo quando una pattuglia di Carabinieri in un normale servizio di controllo del territorio si è imbattuta nella vittima in strada in evidente stato di shock.

Avvicinata dai militari dell'Arma, la venticinquenne ha raccontato di essere stata sequestrata e violentata nelle ore immediatamente precedenti da un uomo che aveva cercato di avvicinarla con delle avance attraverso un annuncio di lavoro sui social. Mentre la ragazza veniva soccorsa dal personale sanitario del 118 e portata in ospedale, le forze dell'ordine hanno dato il via alle ricerche per l'identificazione del colpevole.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il trentacinquenne avrebbe conosciuto e acquisito informazioni sul conto della giovane proprio a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su un social network. Quindi avrebbe cercato di contattare la vittima, sempre on-line e via telefono, con vari approcci e avance che però sono risultate vane.

Di fronte al rifiuto della venticinquenne, infine, l'uomo nella mattinata di ieri si è presentato sul luogo di lavoro della ragazza costringendola con la forza a salire nella sua auto. Sempre sotto minaccia, avrebbe condotta nella sua abitazione dove infine ha abusato sessualmente di lei prima di riportarla in strada e abbandonarla sul luogo in cui è stata individuata dai carabinieri.

In base agli elementi raccolti, i Carabinieri della compagnia di Sestri Levante, in collaborazione con i militari di Sestri Levante, Moneglia e Carasco, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 35enne, risultato cittadino straniero irregolare sul territorio italiano. L'uomo è stato rintracciato mentre tentava di allontanarsi a bordo della propria auto e portato nel carcere di Pontedecimo a disposizione dell' Autorità giudiziaria.