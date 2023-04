Valentina Tarallo uccisa a sprangate a Ginevra nel 2016, l’assassino arrestato in Senegal dopo 7 anni Arrestato dopo 7 anni l’uomo che ha ucciso Valentina Tarallo, la ricercatrice 28enne assassinata a Ginevra. A uccidere la giovane, l’ex fidanzato morbosamente geloso.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato arrestato dopo 7 anni in Senegal l'uomo che avrebbe ucciso a sprangate Valentina Tarallo, ricercatrice italiana di 28 anni assassinata l'11 aprile 2016 a Ginevra. Sospettato del delitto un 43enne le cui impronte digitali sono state trovate sull'arma. Dopo anni di indagini e ricerche, l'uomo è stato arrestato alla periferia di Dakar.

In questi anni, il killer si è nascosto utilizzando diverse identità con le quali è riuscito ad allontanare le forze dell'ordine da lui. Gli investigatori si sono infatti recati più volte nel paese africano, ma senza riuscire mai a fermare il sospettato che periodicamente adottava nomi diversi.

Valentina Tarallo, originaria di Orta Nova, viveva a La Loggia (Torino). Dopo essersi laureata in Biotecnologie, si era trasferita a Ginevra per lavorare come ricercatrice in un ospedale universitario dove stava studiando una cura per le malattie rare. Era proprio qui, secondo gli investigatori, che aveva conosciuto il giovane senegalese con cui aveva iniziato una relazione. Dopo qualche tempo, il 43enne era diventato troppo geloso e Valentina lo aveva lasciato.

Il 43enne aveva preso male la decisione della 28enne e così, la sera dell'11 aprile 2016, aveva aspettato Valentina sotto la sua abitazione per ucciderla con la spranga poi abbandonata sul luogo del delitto. La sua fuga era stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza che sono state fondamentali per arrivare all'identikit del killer. La 28enne era poi morta per le gravi ferite riportate poco dopo il fatto. Inutili anche i tentativi di soccorso da parte di un collega della vittima.

Secondo quanto reso noto, il 43enne aveva vissuto per un periodo di tempo anche in Italia, dove aveva sposato una donna che lo aveva poi denunciato per maltrattamenti. Nel 2014 era stato espulso dal nostro Paese e si era trasferito in Svizzera dove aveva poi incontrato Valentina.