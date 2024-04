video suggerito

Bambino confessa un omicidio mai risolto: "Ho ucciso io quell'uomo quando avevo 7 anni" Un cold case nello Stato USA del Texas chiuso con la scioccante testimonianza di un bambino. Grazie anche all'intervento della preside della scuola, sono venuti fuori i dettagli dell'omicidio di Brandon O'Quinn Rasberry, trovato senza vita nel suo camper nel 2022. Il piccolo ha confessato tutto.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino americano di 10 anni ha confessato di aver ucciso un 32enne più di due anni fa, ma secondo la legge statale, il presunto giovane omicida non può essere processato.

Come si legge sul New York Post, Brandon O'Quinn Rasberry era stato trovato nel 2022 senza vita in un camper in Texas con una ferita alla testa. In tutto questo le autorità non sono mai riuscite a identificare e arrestare il suo killer. Almeno fino alla scorsa settimana.

Il bambino, che all'epoca dei fatti aveva appena 7 anni e il cui nome chiaramente non è stato rivelato alla stampa, ha descritto alla polizia dettagliatamente ogni particolare dell'omicidio e il suo racconto è stato ritenuto "attendibile" dagli inquirenti. Pare che fosse andato a trovare suo nonno, che viveva nello stesso parcheggio per camper dove da soli quattro giorni si era stabilito anche Rasberry. Ha detto di aver notato quest'ultimo che camminava nel parcheggio.

La sera dell'omicidio, il giovanissimo ha detto di aver preso una pistola da 9 millimetri – che ha descritto come di colore "sporco e verde militare" – dal vano portaoggetti del camion di suo nonno e di essersi entrato silenziosamente nel camper di Rasberry. "Il bambino ha dichiarato di aver osservato" la vittima "dormire nel proprio letto: si è avvicinato e ha scaricato l'arma da fuoco su Rasberry colpendolo alla testa", ha dichiarato la polizia.

Come riportano i media statunitensi, a contattare la polizia, è stata la preside della scuola frequentata dal ragazzino che, durante una lite con un altro studente, lo ha minacciato di morte, facendo riferimento proprio già commesso quando aveva 7 anni.

Interrogato, il bambino ha ammesso di non aver mai incontrato la vittima e di non conoscere nemmeno il suo nome. Non è riuscito a dare un movente a quell'omicidio. "Gli è stato anche chiesto se fosse arrabbiato con Rasberry per qualche motivo o se gli avesse mai fatto qualcosa per farlo arrabbiare, ma ha risposto di no", ha detto la polizia.

C'è da dire nonostante la confessione, il delitto rimarrà senza una condanna. Il codice penale del Texas 8.07 evidenzia come un bambino non abbia responsabilità penale fino a quando non raggiunge l'età di 10 anni. All'epoca dei fatti il baby killer ne aveva soltanto 7, motivo per cui, non potrà essere incriminato.