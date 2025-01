video suggerito

Valanga travolge gruppo di alpinisti a Punta Valgrande: 3 morti e 2 feriti in Piemonte Cinque persone sono state coinvolte dalla valanga in quota nella zona di Punta Valgrande nel Verbano-Cusio-Ossola, purtroppo tre di loro sono morte. Ferite le altre due persone travolte nelle Alpi Lepontine che sono state recuperate dai soccorritori e quindi elitrasportate in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Una improvvisa valanga oggi ha travolto un gruppo di cinque sci alpinisti nel territorio del Comune di Trasquera, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola, nelle Alpi Lepontine, uccidendo tre di loro. Almeno 5 persone sono state coinvolte dal distacco di neve in quota nella zona di Punta Valgrande, al confine tra Italia e Svizzera, dove sono intervenuti i soccorsi ma purtroppo tre di loro sono morti.

L’allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di oggi domenica 12 gennaio, poco prima delle 13, quando alcuni testimoni sul posto hanno allertato i soccorsi dopo aver assistito alla terribile scena della valanga che travolgeva il gruppo. Sul posto sono confluiti gli uomini del Soccorso Alpino e speleologico nazionale e quelli del Soccorso alpino della Guardia di finanza ma purtroppo per tre persone coinvolte non c'è stato nulla da fare, secondo quanto riferito dai soccorritori.

Secondo le prime notizie, la valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, intorno ai 2850 metri di quota. Sul posto sono stati inviati elicotteri con i tecnici del soccorso alpino che hanno scandagliando l’area con l'Artva, l'apparecchio di ricerca dopo le valanghe che segnala la presenza di persone intrappolate sotto la neve. Allertate anche le squadre cinofile esperte in ricerche di persone sotto la neve ma la neve della valanga non ha dato scampo ai tre morti.

Ferite le altre due persone coinvolte che sono state recuperate dai soccorritori e quindi trasportate in elicottero in ospedale dove sono state affidati ai medici. Al momento non sono note le loro condizioni di salute.

Nell'area delle Alpi piemontesi, secondo il bollettino dell'Arpa, oggi il rischio valanghe era di livello 3 su cinque, cioè “marcato”, sopra ai 2100 metri di quota.