Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione

Quando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2026, che quest’anno cade di domenica 5 aprile, mentre Pasquetta è lunedì 6: in quasi tutte le regioni le scuole resteranno chiuse da venerdì 3 aprile a martedì 7 aprile 2026 compreso, tranne per gli alunni del Trentino e della Liguria.

È partito il conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua, che quest'anno cade di domenica 5 aprile mentre Pasquetta cade il lunedì successivo, 6 aprile. Manca, dunque, meno di un mese allo stop alle lezioni a scuole per studenti e docenti, il primo dopo quello per le feste di Natale. Quest'anno niente super ponte, come è successo nel 2025: nella maggior parte dei casi le scuole chiuderanno venerdì 2 aprile e riapriranno mercoledì 8, con pochissime eccezioni. Le cose possono, infatti, cambiare da regione a regione.

Vacanze di Pasqua 2026, l'elenco delle date regione per regione

Le vacanze di Pasqua dureranno come di consueto poco meno di una settimana. Si svolgeranno dal 2 al 7 aprile 2026 in tutte le regioni. Solo il Trentino fa eccezione, dal momento che si tornerà sui banchi mercoledì 8 aprile, e la Liguria, dove le vacanze pasquali terminano il 6 aprile (dunque il 7 si torna già in classe). Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:

Valle d'Aosta: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Sicilia: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Lombardia: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Molise: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Emilia Romagna: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Friuli Venezia Giulia: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Trentino: dal 2 all'8 aprile (compreso);

Lazio: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Campania: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Veneto: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Marche: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Liguria: dal 2 al 6 aprile (compreso);

Piemonte: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Abruzzo: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Basilicata: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Calabria: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Puglia: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Sardegna: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Toscana: dal 2 al 7 aprile (compreso);

Umbria: dal 2 al 7 aprile (compreso);

provincia di Bolzano: dal 2 al 7 aprile (compreso).

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2026

Dalle vacanze di Pasqua la maggior parte degli studenti italiani tornerà – come abbiamo visto – dopo martedì 7 aprile. Fanno eccezione solo la provincia autonoma di Trento, che prevede il ritorno dopo mercoledì 8 (incluso) e la Liguria, dove si tornerà a scuola un giorno prima degli altri, essendo previste le vacanze fino al 6 aprile incluso.

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Le prossime vacanze dopo Pasqua 2026: i giorni di festa a scuola

Niente paura, perché dopo lo stop per le vacanze di Pasqua ci saranno altri ponti da poter sfruttare per qualche giorno di riposo o piccola gita fuori porta. Come ad esempio nel caso del 25 aprile: quest'anno la festa della Liberazione cade di sabato e le scuole che non fanno la cosiddetta "settimana corta" avranno un weekend di vacanza. Il ponte più atteso è però al momento quello dell'1 maggio, festa dei lavoratori, che cade di venerdì, per cui le scuole resteranno chiuse da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Infine, il 2 giugno cadrà di martedì: molte regioni hanno già deliberato la sospensione delle lezioni anche per lunedì 1 giugno regalando un bel ponte in occasione della Festa della Repubblica.