Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione
È partito il conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua, che quest'anno cade di domenica 5 aprile mentre Pasquetta cade il lunedì successivo, 6 aprile. Manca, dunque, meno di un mese allo stop alle lezioni a scuole per studenti e docenti, il primo dopo quello per le feste di Natale. Quest'anno niente super ponte, come è successo nel 2025: nella maggior parte dei casi le scuole chiuderanno venerdì 2 aprile e riapriranno mercoledì 8, con pochissime eccezioni. Le cose possono, infatti, cambiare da regione a regione.
Vacanze di Pasqua 2026, l'elenco delle date regione per regione
Le vacanze di Pasqua dureranno come di consueto poco meno di una settimana. Si svolgeranno dal 2 al 7 aprile 2026 in tutte le regioni. Solo il Trentino fa eccezione, dal momento che si tornerà sui banchi mercoledì 8 aprile, e la Liguria, dove le vacanze pasquali terminano il 6 aprile (dunque il 7 si torna già in classe). Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:
- Valle d'Aosta: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Sicilia: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Lombardia: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Molise: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Emilia Romagna: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Friuli Venezia Giulia: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Trentino: dal 2 all'8 aprile (compreso);
- Lazio: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Campania: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Veneto: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Marche: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Liguria: dal 2 al 6 aprile (compreso);
- Piemonte: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Abruzzo: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Basilicata: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Calabria: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Puglia: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Sardegna: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Toscana: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- Umbria: dal 2 al 7 aprile (compreso);
- provincia di Bolzano: dal 2 al 7 aprile (compreso).
Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2026
Dalle vacanze di Pasqua la maggior parte degli studenti italiani tornerà – come abbiamo visto – dopo martedì 7 aprile. Fanno eccezione solo la provincia autonoma di Trento, che prevede il ritorno dopo mercoledì 8 (incluso) e la Liguria, dove si tornerà a scuola un giorno prima degli altri, essendo previste le vacanze fino al 6 aprile incluso.
Le prossime vacanze dopo Pasqua 2026: i giorni di festa a scuola
Niente paura, perché dopo lo stop per le vacanze di Pasqua ci saranno altri ponti da poter sfruttare per qualche giorno di riposo o piccola gita fuori porta. Come ad esempio nel caso del 25 aprile: quest'anno la festa della Liberazione cade di sabato e le scuole che non fanno la cosiddetta "settimana corta" avranno un weekend di vacanza. Il ponte più atteso è però al momento quello dell'1 maggio, festa dei lavoratori, che cade di venerdì, per cui le scuole resteranno chiuse da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Infine, il 2 giugno cadrà di martedì: molte regioni hanno già deliberato la sospensione delle lezioni anche per lunedì 1 giugno regalando un bel ponte in occasione della Festa della Repubblica.