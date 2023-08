Va sulla torre di Pisa e incide cuoricino con sue iniziali e quelle del fidanzato, 19enne denunciata La ragazza francese ha subito ammesso le sue responsabilità spiegando il senso delle lettere, incise con una parte appuntita di un bracciale. Denunciata per il reato di danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico.

A cura di Antonio Palma

Probabilmente pensava che quello potesse essere un gesto romantico nei confronti del fidanzato, peccato che, per fare sapere a tutti del loro amore, una giovane turista 19enne ha pensato bene di incidere la scritta d'amore sulla Torre di Pisa. L'assurdo gesto è andato in scena nella mattinata di oggi, lunedì 7 agosto, nell'affollata Piazza dei Miracoli. A scoprire cosa avesse combinato la giovane turista, un'adolescente francese, è stata una delle guardie addette alla vigilanza della Torre.

La guardia ha sorpreso la turista sul fatto mentre era sul settimo anello della Torre di Pisa. La diciannovenne infatti era salita come uno dei tanti visitatori che ogni giorno arrivano per ammirare il celebre campanile patrimonio dell’Umanità Unesco. Ad un certo punto però ha deciso di incidere su una colonna un piccolo cuore con due lettere all'interno che si è scoperto poi essere le iniziali sue e del fidanzato. La ragazza forse credeva di poterla passare liscia trovando una zona più nascosta dove mettere a segno lo sfregio ma è stata beccata e denunciata.

Dopo la segnalazione, scattare poco dopo le 10.30 di oggi, sul posto infatti è intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha preso in carico la giovane e l'ha accompagnata in Questura. La ragazza ha subito ammesso le sue responsabilità spiegando il gesto e il senso delle lettere, incise con una parte appuntita di un bracciale. L'ammissione però non le ha risparmiato la denuncia per il reato di danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Si tratta di un reato penale punibile sia con l’arresto fino a un anno sia con una ammenda non inferiore a 2.065 euro.

Purtroppo quello avvenuto alla Torre di Pisa è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di danneggiamento al patrimonio monumentale italiano. A luglio ad esempio un turista tedesco è stato denunciato dopo aver sfregiato una parte del piano terra del Colosseo che è proprio una dei monumenti maggiormente preso di mira da turisti poco accorti.