Va a trovare la figlia in Polonia ma scompare dall’hotel, Antonio trovato morto 5 giorni dopo: disposta autopsia

Antonio Cavuto è stato trovato morto in Polonia dopo essere scomparso nel nulla per cinque giorni. La magistratura locale ha disposto l’autopsia sul corpo del 51enne che dovrà accertare l’esatta causa di morte.
A cura di Antonio Palma
Un uomo italiano di 51 anni, Antonio Cavuto, è stato trovato morto in Polonia dopo essere scomparso nel nulla per cinque giorni. Il 51enne abruzzese, residente in provincia di Chieti, aveva percorso migliaia di chilometri per andare a trovare la figlia in Polonia ma dopo aver preso alloggio in un hotel della zona di Legnica, nella Bassa Slesia, era sparito improvvisamente nel nulla.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di lunedì scorso 22 settembre quando la figlia, non vedendolo tornare e non riuscendo a contattarlo in alcuni modo, ha allertato la polizia polacca che ha avviato immediatamente le ricerche. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato visto l’ultima volta intorno alle 18.30 quando si era allontanato volontariamente per fare alcun compere in zona senza tornare più nell’albergo dove alloggiava. Da quel momento, infatti, nessuno aveva avuto più sue notizie e sembrava scomparso nel nulla.

Le ricerche di Antonio Cavuto sono andate avanti per giorni con vari appelli anche da parte della polizia locale che aveva diffuso foto e dati fisici dell'uomo per chiedere auto alla popolazione per eventuali avvistamenti del 51enne scomparso. Una ricerca che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi cinque gironi dopo nella vicina cittadina di Miłkowice. Il corpo senza vita del 51enne italiano infatti è stato rinvenuto in strada sabato scorso 27 settembre.

La magistratura locale ha disposto l’autopsia sul corpo del 51enne che dovrà accertare l’esatta causa di morte. Al momento comunque non ci sono indagati e la polizia tende a escludere una violenza, si ipotizza un malore. “Il corpo è stato trasferito al centro di medicina legale e stiamo aspettando i risultati dell'autopsia. Gli esperti al momento non hanno riscontrato alcun coinvolgimento di terzi nella morte dell'uomo” hanno chiarito gli inquirenti.

