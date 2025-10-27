Va a camminare in montagna con il figlio e scompare: si cerca da un giorno Gianna Mino

Un donna di 64 anni è dispersa da ieri 26 ottobre in zona Montesinaro di Piedicavallo, in provincia di Biella. Era uscita per una camminata con il figlio poi però si erano separati. Dovevano ritrovarsi all’auto ma lì la donna non è mai arrivata.

Si cerca una donna di 64 anni dispersa da ieri 26 ottobre in zona Montesinaro di Piedicavallo, in provincia di Biella. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna era uscita in passeggiata con il figlio in un sentiero di montagna poi però si sono divisi con l'accordo di trovarsi alla macchina. Ma qui la donna non è mai arrivata: così è scattato l'allarme e in poco tempo carabinieri e vigili del fuoco hanno attivato le ricerche.

Da ore si cerca ancora Gianna Mino di Tollegno. Stanno partecipando alle ricerche anche il personale della guardia di finanza di Alagna. Così come il soccorso alpino, specializzato in operazioni in ambienti impervi, e il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) munito di droni per fare un sopralluogo dall'alto. Le squadre sono supportate anche dalle unità cinofile, indispensabili per la ricerca a terra. La speranza è di trovare presto la donna e che stia bene.