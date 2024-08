Usa, elicottero si schianta su un campo da golf a Sacramento ed evita un giocatore per pochi centimetri Un elicottero turistico si è schiantato su un campo da golf di Sacramento, in California. Un giocatore presente sul campo al momento dell’incidente ha evitato per poco lo schianto del velivolo. Il pilota è rimasto lievemente ferito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Un elicottero si è schiantato sull'Hagging Oaks Golf Complex di Sacramento nel pomeriggio di domenica, intorno alle 13.15. Secondo quanto riportato da Cbs News, il pilota era l'unica persona a bordo del velivolo monomotore Piper PA28 e l'uomo sarebbe rimasto lievemente ferito. L'elicottero, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è schiantato sul campo da golf situato appena a sud dell'aeroporto di McClellan.

Stando alle prime informazioni disponibili, il pilota è riuscito ad uscire in fretta dal velivolo riportando solo lievi ferite guaribili in pochi giorni. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco di Sacramento, l'elicottero avrebbe effettuato un atterraggio di emergenza fermandosi nei pressi del pro shop nella proprietà dell'Hagging Oaks Golf Complex.

In quel momento vi era un solo giocatore sul campo da golf che è fortunatamente riuscito ad evitare l'elicottero per pochi centimetri. Il pilota era l'unica persona a bordo del velivolo che si è schiantato. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della struttura da golf ed è diventato virale in poche ore. La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagine: su quanto accaduto, dopo un primo intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Sacramento, stanno indagando le forze dell'ordine. Controlli anche da parte del National Transportation Safety Board.

Pochi danni, secondo quanto riportato dai media statunitensi, anche alle strutture del campo da golf. Il pilota è infatti riuscito ad evitare per poco lo shop situato nei pressi del campo da golf. L'uomo è stato condotto in ospedale e visitato dai medici che hanno poi rassicurato la comunità sul suo stato di salute. Il pilota ha infatti riportato ferite lievi che potranno essere guarite in pochi giorni e che sono già state oggetto di controllo da parte del personale ospedaliero di Sacramento.