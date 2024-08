Uomo si spara a una gamba per salvarsi dall’attacco di un orso bruno: il racconto dell’aggressione

video suggerito

INSTAGRAM | Il video di Johnson

Un uomo in Alaska è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sparato accidentalmente a una gamba durante l‘attacco di un orso bruno. L'escursionista si chiama Tyler Johnson, ha 32 anni e mentre aspettava i soccorsi insieme al padre sul Resurrection Pass Trail della penisola di Kenai a sud di Anchorage, ha girato un video dove ha raccontato come si è ferito alla gamba. "Io e mio padre Chris siamo stati aggrediti durante un'escursione fuori pista", ha spiegato Johnson guardando in camera. Stavano camminando quando hanno sentito il ringhio dell'orso bruno "poi all'improvviso è partito alla carica".

"Fortunatamente, quando stavo cadendo all'indietro, sono riuscito a sfoderare la pistola e a scaricarla completamente", ha raccontato Johnson alla Cnn. L'uomo mentre cercava di liberarsi si è anche accidentalmente sparato a una gamba. Durante il video ha mostrato la ferita che ha bloccato con un laccio mostatico. Sembra che il proiettile gli abbia trapassato la gamba.

Mentre aspettava i soccorsi l'uomo ha ascoltato musica, e parlato con il padre, "sono quelle piccole cose ti aiutano a superare un momento difficile. Rendersi conto di essere lì con l'unica persona con cui vorresti essere lì è stato davvero confortante", ha spiegato Johnson. "L'adrenalina ha impedito di provare inizialmente dolore".

I soccorritori una volta arrivati sul posto hanno caricato Johnson su un telo e lo hanno fatto salire sull'elicottero. È stato trasportato in un ospedale ad Anchorage, ha spiegato l'Alaska Department of Public Safety in un comunicato stampa. Johnson ha raccontato ai media locali che la ferita sta guarendo e che non ha dovuto sottoporsi a nessun intervento chirurgico.

Secondo l'Alaska Department of Fish and Game, in Alaska vivono circa 30.000 orsi bruni. "L'Alaska è la terra degli orsi", ha spiegato l'agenzia. Quando gli agenti hanno esaminato l'area della penisola di Kenai a sud di Anchorage, dove è avvenuta l'aggressione, hanno trovato un cucciolo nelle vicinanze. Molto probabilmente l'orso bruno si è mostrato aggressivo e ha attaccato Johnson e suo padre per difenderlo.