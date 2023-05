Undicenne accoltella 14enne in agguato davanti scuola a Palermo: “Mi bullizzava, volevo vendicarmi” L’undicenne, che per età non è imputabile, ha teso un agguato fuori dalla scuola e ha detto di essersi vendicato di presunte angherie subite. Il 14enne, che resta ricoverato, ha smentito gli atti di bullismo.

A cura di Antonio Palma

È stato sentito dai carabinieri e ha parlato di una vendetta per presunti atti di bullismo subiti il ragazzino undicenne che ieri ha accoltellato un 14enne in strada a Palermo, ferendolo gravemente e provocandogli anche una perforazione del polmone. Secondo quanto ricostruito finora, l’undicenne, che per età non è imputabile, giovedì avrebbe teso all’altro adolescente un vero e proprio agguato davanti alla scuola che entrambi frequentano nel cuore del capoluogo siciliano.

L'11enne infatti avrebbe atteso il compagno fuori dall’Istituto scolastico che si trova nei pressi del Policlinico palermitano e l'avrebbe aggredito a freddo, come sarebbe emerso delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona che avrebbero immortalato l’11enne in agguato prima dell’arrivo della vittima. Un agguato che avrebbe potuto rivelarsi mortale.

Solo per puro caso i fendenti non hanno raggiunto organi vitali. Il 14enne, soccorso dal nonno che abita poco lontano dal luogo dei fatti, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo sanguinante e con ferite molto gravi. Dopo le analisi del caso, i medici hanno accertato una piccola perforazione del polmone, per cui non c'è stata però necessità di intervenire, e ferite da taglio alle mani e alle braccia.

Per il 14enne è stato quindi necessario un intervento di ricostruzione per lesioni ai tendini che si sarebbe procurato tentando di strappare il coltello all'aggressore dopo il primo fendente. Dopo l’operazione, il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica in condizioni giudicate stabili dai medici. Dovrà rimanere ricoverato ancora per diversi giorni durante i quali verrà sottoposto ad altri controlli clinici.

Il 14enne inizialmente ha negato di conoscere il nome dell'aggressore prima di indicare l’undicenne ma ha smentito la storia del bullismo raccontata da quest’ultimo. Le indagini che proseguono per stabilire i fatti, hanno appurato che i due adolescenti vengono da un contesto degradato.