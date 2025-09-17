Attualità
video suggerito
video suggerito

Un’auto non si ferma all’alt, i finanzieri la inseguono: a bordo c’erano cinque minorenni

È successo a Parma nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, durante le operazioni di routine della Guardia di Finanza. Il veicolo non si è fermato all’alt imposto dalle autorità, che sono riuscite a intercettarlo solo dopo un inseguimento. L’auto apparteneva al padre di uno dei cinque giovani.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Eseguendo il regolare controllo delle strade di Parma, nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre la Guardia di finanza ha fermato un'automobile con cinque minorenni a bordo.

I finanzieri avevano imposto l'alt alla vettura che stava sfrecciando a tutta velocità e non ha rispettato l'obbligo di fermarsi. È iniziato dunque un lungo inseguimento da parte delle autorità, che sono riuscite a raggiungere e fermare il veicolo a Martorano, una frazione di Parma.

Dall'auto sono scesi tre ragazzi e due ragazze, che hanno tentato di fuggire a piedi ma poi si sono arresi e sottoposti ai controlli. Nell'eseguire gli accertamenti, i finanzieri hanno appunto scoperto che i giovani a bordo della vettura erano tutti minorenni. Il veicolo apparteneva al padre di uno di loro, che aveva rubato le chiavi.

Leggi anche
Entra in una concessionaria, ruba un'auto e fugge dalla polizia con un fucile a bordo: arrestato a Pistoia

Dopo i controlli, i ragazzi sono stati portati nella Caserma generale "Sante Larie" di Parma, dove sono stati affidati ai genitori che erano stati convocati lì.

Tra i cinque il conducente, non patentato, è stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale. La pena prevista per questo reato è la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L'autovettura è stata posta in fermo amministrativo e sono scattate anche delle multe, per diverse violazioni del Codice della strada.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
ASSALTO
A GAZA CITY
Gaza, assalto finale dell’Idf e fuga dei civili: oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi
Israele-Hamas, l'Idf entra a Gaza: "Potente attacco alla City nella notte". L'Onu: "È genocidio"
La testimonianza dal campo di Nuseirat: "Sento il rumore delle bombe su Gaza City, la gente non sa dove andare”
Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di genocidio nella Striscia di Gaza
Pesanti attacchi israeliani su Gaza City: “Migliaia di persone intrappolate in città, è un inferno”
"Israele è entrato a Gaza City": 37 esplosioni in 20 minuti. Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani"
Assemblea Onu appoggia la nascita dello Stato di Palestina, Israele e Usa contro: cosa dice la risoluzione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views