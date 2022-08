Una ragazza italiana muore in Francia colpita da una persiana: Carlotta Grippaldi aveva 26 anni Una ragazza italiana è morta dopo essere stata colpita da una serranda in Francia. Si tratta di una ventiseienne di Torino.

Tragedia a Briançon, in Francia, dove una ragazza italiana è morta dopo essere stata colpita da una serranda. Lo riportano i media locali. Si chiamava Carlotta Grippaldi, aveva 26 anni e veniva da Torino. L'incidente è accaduto ieri, sabato 13 agosto: era in compagnia di amici nel centro storico della cittadina francese quando una serranda si è staccata dal secondo piano di un edificio, colpendola. La giovane è stata subito soccorsa dai sanitari, ma purtroppo non è riuscita ad arrivare in ospedale ed è deceduta in ambulanza.

La procura di Gap ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La giovane era laureata in economia e commercio all'Universita' di Torino con un master in marketing e digital management. La ragazza era appassionata di montagna e nel 2019 aveva superato l'esame per iscriversi all'albo regionale dei maestri di sci. Lavorava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese. Oltre che nel capoluogo piemontese era anche conosciuta a Sestriere, dove lavorava come istruttrice di sci.

Secondo le prime ricostruzioni dei giornali locali la giovane ventiseienne stava passeggiando per la Grand Rue dopo una cena con degli amici. Si sarebbe trovata nella cittadina francese per una vacanza quando è accaduta la tragedia. Le indagini sono in corso per capire le dinamiche dell'incidente che è costato la vita alla ragazza. Secondo quanto sappiamo finora, la serranda si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano di una via del centro della cittadina, precipitando al suolo e colpendo la ragazza. Nonostante l'intervento dei soccorritori per trasportarla all'ospedale di Briançon, la giovane non ce l'ha fatta.