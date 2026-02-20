“Un uomo ha tentato di rapire mia figlia”, la denuncia di una mamma: indagano i carabinieri a Vinci

Una mamma ha denunciato in un post sui social il tentato rapimento della figlia. L’episodio sarebbe avvenuto nella frazione di Sovigliana, a Vinci. Indagano i Carabinieri, il sindaco: “Chiesto rafforzamento dei controlli sul territorio”.

Immagine di repertorio.

"Un uomo ha tentato di portare via mia figlia, ha provato a strapparmela di mano”. A scriverlo in un post pubblicato su Facebook ieri, giovedì 19 febbraio, è stata una mamma di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Il fatto raccontato dalla donna sarebbe accaduto intorno alle 9.30, in zona villa Reghini, riportano i quotidiani locali.

Questo è quanto scritto nel messaggio social diffuso dalla donna: "Buongiorno. Stamattina verso le 9.30 un uomo di circa una settantina di anni ha provato a portare via mia figlia e a strapparmela di mano mentre la portavo all'asilo. State attenti, io avvertirò le forze dell'ordine".

La madre, a quanto si apprende, avrebbe reagito subito, iniziando a urlare e riuscendo così a far desistere l’uomo. Successivamente ha riferito l'accaduto ai militari dell'Arma che ora indagano sull'accaduto.

Il post ha generato tante reazioni e commenti delle persone della comunità: alcuni di solidarietà e vicinanza (molti utenti hanno chiesto notizie sulle condizioni della donna e della bimba), altri più severi che le chiedono perché non abbia chiesto subito l'intervento di forze dell'ordine e Carabinieri.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco Daniele Vanni. “Questa mattina una madre ha denunciato ai Carabinieri di aver subito un episodio di aggressione mentre accompagnava la figlia allo Spazio Gioco di Villa Reghini. Sono in contatto con le Forze dell'ordine che si sono attivate subito per fare luce sulla vicenda", ha fatto sapere sui social il primo cittadino.

"Visto anche i casi di cronaca nazionale che si sono verificati recentemente ho chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio". E aggiunge: "Ci tengo a comunicare che gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere comunali che abbiamo intorno a Villa Reghini".

"Le indagini sono in corso da parte delle autorità competenti. – conclude – Chiedo il massimo rispetto del lavoro che stanno facendo senza creare allarmismi".

Pochi giorni fa, il 16 febbraio, un episodio simile si è verificato a Scandicci, sempre in provincia di Firenze, dove una madre ha sventato il tentato rapimento del figlio di 5 anni. Casi simili sono stati segnalati anche in provincia di Napoli e a Bergamo.