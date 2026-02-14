Tenta di sequestrare bimba di un anno e le rompe il femore, arrestato a Bergamo

Un 37enne, senza fissa dimora, è stato arrestato all’Esselunga di Bergamo: ha tentato di strappare una bimba di un anno e mezzo alla madre, è stato bloccato dal padre e dagli addetti del negozio.

Foto di repertorio

Si è avventato su una bambina di un anno e mezzo mentre, insieme ai genitori, stava uscendo dal supermercato, l'ha afferrata e ha cercato di portarla via; la madre l'ha trattenuta e un attimo dopo l'uomo è stato bloccato dal padre e dagli addetti dell'attività commerciale. Ricostruzione dell'episodio a Bergamo nella tarda mattinata di oggi, 14 febbraio, e che ha portato all'arresto di un 37enne romeno, senza fissa dimora e incensurato, ora accusato di tentato sequestro. Nella confusione la bimba ha riportato la frattura di un femore.

Il tentato sequestro della bimba a Bergamo

L'episodio, su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato, è avvenuto intorno alle 13 all'Esselunga di via Corridoni. La bimba e i genitori stavano uscendo dal negozio quando hanno incrociato il 37enne; l'uomo l'ha improvvisamente afferrata per le gambe, l'ha strattonata e ha cercato di portarla via. Il padre è intervenuto immediatamente, aiutato dagli addetti del negozio, intervenuti subito dopo. La piccola, nella concitazione, è rimasta ferita: successivamente portata al Pronto Soccorso, i medici hanno appurato che aveva riportato una frattura al femore; le sue condizioni non destano preoccupazione.

L'arresto nella Esselunga di via Corridoni

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che per ricostruire la vicenda ha analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale. Grazie ai video, che hanno ripreso anche l'area degli ingressi, quindi tutta la scena, è scattato l'arresto per il 37enne. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Bergamo.