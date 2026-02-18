Tenta di rapire una bimba di un anno al supermercato, l’uomo risponde al giudice: chiesta la perizia psichiatrica

Le immagini delle telecamere del supermercato dove si è svolto il tentato rapimento

Durante l'interrogatorio di convalida che si è svolto ieri, martedì 17 febbraio, davanti al gip di Bergamo Michele Ravelli, il 47enne che ha cercato di rapire una bimba di un anno e mezzo all'uscita di un supermercato Esselunga lo scorso 14 febbraio dovrebbe aver spiegato le motivazioni del gesto. L'avvocata difensora Erica Pasinetti ha chiesto che sia effettuato un incidente probatorio con una perizia psichiatrica per accertare le condizioni mentali dell'uomo che, al momento, si trova in carcere con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato dall'età della vittima e lesioni aggravate.

Dal tentato rapimento alle indagini

I fatti risalgono allo scorso 14 febbraio, il giorno di San Valentino, quando un 47enne – un senza fissa dimora di origini rumene – avrebbe tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all'uscita del supermercato Esselunga di via Corridoni a Bergamo. Come si può osservare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, mamma e bimba camminavano mano nella mano quando – per ragioni ora in fase di accertamento – improvvisamente l'uomo ha afferrato la piccola per le gambe, cercando di strapparla alla madre. Subito dopo l'intervento dei presenti e l'arrivo dei soccorsi, la bimba è stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ricevere le cure e gli accertamenti del caso. Stando a quanto riferito, la bimba avrebbe riportato una frattura del femore.

Nel frattempo, l'uomo è stato fermato dai poliziotti che sono intervenuti e quindi portato in carcere a Bergamo. Successivamente, lo scorso 16 febbraio, la pm Giulia Angeleri ha chiesto per lui la convalida dell'arresto, con la custodia in carcere. Infine, ieri, durante l'interrogatorio davanti al gip di Bergamo Michele Ravelli, l'uomo avrebbe dato spiegazioni riguardo ai fatti. Contestualmente, la sua avvocata ha chiesto di svolgere un incidente probatorio con una perizia psichiatrica per accertare le condizioni mentali del 47enne.