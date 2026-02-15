Tenta di rapire una bimba di un anno in un supermercato a Bergamo e le rompe il femore: il video

Un uomo, senza fissa dimora, ha tentato di rapire una bimba di un anno in un supermercato di Bergamo. Dalle immagini diffuse dalla Polizia si vede la scena molto chiaramente. L’uomo è stato arrestato.

Il momento del tentato rapimento della bimba (dal video diffuso dalla Polizia)

Una mamma e una bimba, mano nella mano, stanno uscendo dal supermercato. Lui invece sta entrando, sembra indifferente, poi all'improvviso afferra la bimba per le gambe, cerca di strapparla alla presa della madre e tenta di portarla via. È successo tutto in un attimo ieri mattina, sabato 14 febbraio, all'ingresso dell'Esselunga di via Corridoni, a Bergamo.

Dalle immagini, diffuse dalla Polizia di Stato, si vede chiaramente la scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. E non lasciano spazio al dubbio. Un uomo tenta di rapire una bambina, in pieno giorno, mentre cammina con la madre, all'interno di un luogo aperto al pubblico. La paura e lo shock sono fortissimi. Sia per i genitori della bimba, che rincorrono per qualche metro l'uomo che ha afferrato la figlia, sia per tutti i presenti che hanno assistito alla scena.

Accanto alla mamma e alla bimba, c'è anche il padre che spinge il carrello della spesa. Appena si accorge di quanto sta accadendo, lascia tutto e si precipita accanto alla moglie per cercare di aiutarla nel recuperare la figlia.

Nell'immediato è intervenuto lo staff della sicurezza del supermercato, poi poco dopo sono arrivati sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che dopo tutti gli accertamenti hanno fermato e arrestato l'uomo responsabile del folle gesto. Si tratterebbe di un 37enne, senza fissa dimora, di origini romene. L'uomo è stato portato nel carcere di Bergamo. Gli agenti invece sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio la vicenda, grazie alle testimonianze dei presenti e alla visione delle immagini registrate dalle telecamere. Non si sa come mai l'uomo abbia deciso di prendere di mira la bimba. Ancora da capire le ragioni del gesto.

La bimba – di un anno e mezzo – tornata poco dopo nelle braccia dei genitori, durante quel momento di concitazione sarebbe rimasta ferita. Secondo quanto si apprende avrebbe riportato una frattura al femore. È stata quindi portata al Pronto Soccorso per tutte le cure e gli accertamenti del caso. Ora è sotto osservazione ma le sue condizione non sembrerebbero gravi. Rimane però tanta paura per quel che è accaduto.