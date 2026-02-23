milano
Chi è Emil Mortu, l’uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato scambiandola per un peluche

Emil Mortu è il 47enne che ha tentato di rapire una bimba di un anno in un supermercato, scambiandola per un peluche. Per l’uomo – senza fissa dimora e di origini rumene – la difesa ha chiesto l’incidente probatorio.
A cura di Giulia Ghirardi
Le immagini delle telecamere del supermercato dove si è svolto il tentato rapimento
Le immagini delle telecamere del supermercato dove si è svolto il tentato rapimento

Si chiama Emil Mortu il 47enne senza fissa dimora di origini rumene che ha tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all'uscita di un supermercato Esselunga di Bergamo, rompendole una gamba. L'uomo – per il quale la difesa ha chiesto al gip l'incidente probatorio per un approfondimento psichiatrico – è accusato di tentato sequestro di persona aggravato dall'età della vittima e lesioni aggravate.

Il tentato rapimento nel supermercato

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti si sarebbero svolti intorno alle ore 13:00 dello scorso 14 febbraio, il giorno di San Valentino, all'interno del supermercato Esselunga di via Corridoni a Bergamo. La bimba e i genitori erano appena entrati nel locale quando si sono trovati di fronte Mortu che, improvvisamente, ha afferrato la bimba per le gambe, cercando di strapparla alla stretta della mamma. Accanto a loro, c'era anche il papà che, appena si è accorto di quanto stava accadendo, ha spinto il carrello della spesa precipitandosi accanto alla moglie per recuperare la figlia. Immediato l'intervento dello staff del supermercato e della polizia.

Video thumbnail

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la bimba all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove sarebbe ricoverata tuttora con una frattura del femore. Nel frattempo, il 47enne è stato arrestato e portato nel carcere di Bergamo. Al momento dei fatti, Mortu indossava "un paio di ciabatte, non aveva il cellulare o un bagaglio", ha spiegato a Fanpage.it Erica Pasinetti, avvocata del 47enne.

L'uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato: "Non sapevo se fosse vera o un peluche"

In merito all'interrogatorio che si è svolto lo scorso 17 febbraio, di fronte al gip di Bergamo Michele Ravelli, Pasinetti ha aggiunto che il 47enne "ha parlato, ma non ha dato spiegazioni chiare sull'accaduto. Ha anche detto di non aver capito se fosse una bimba o un peluche". Proprio per questo Pasinetti ha confermato a Fanpage.it di aver presentato istanza per chiedere l'incidente probatorio con una perizia psichiatrica, "volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del mio assistito" al momento dei fatti. Nel frattempo, i primi contatti con le autorità rumene permetteranno agli inquirenti di capire se Mortu, in Italia senza precedenti, in patria avesse qualche problema con la giustizia o, come sostenuto dall'uomo, di salute.

