Un senzatetto ha rischiato la sua vita per salvare dalle fiamme sei cani e dieci gatti rimasti intrappolati in un rifugio per animali. Il tutto è accaduto qualche giorno fa nella struttura W-Underdogs di Atlanta, dove un incendio ha messo in pericolo gli animali ospiti. Keith Walker, clochard di 53 anni, stava andando al rifugio per recuperare il suo pitbull di nome Bravo, che dorme ogni notte nella struttura, per portarlo a fare una passeggiata. Quando ha visto il fuoco divampare dalla cucina del rifugio, non ha esitato e si è precipitato dentro per mettere in salvo gli animali.

"Ero molto nervoso, sarò sincero – racconta Walker alla CNN – avevo davvero paura di entrare lì dentro con tutto quel fumo. Dio però mi ha messo lì per salvare quegli animali". Ha spiegato di aver sentito come un dovere quello di aiutare gli animali in trappola: "Se ami un cane – dichiara – puoi amare chiunque al mondo. Il mio cane è il mio migliore amico e non sarei qui senza di lui. Dovevo salvare anche gli altri". Il rifugio non è stato completamente distrutto dal rogo, ma l'incendio lo ha reso inagibile. Fortunatamente mancava solo una settimana al trasferimento del rifugio in una nuova struttura di Atlanta, dove si trovano attualmente i cani e i gatti.

"Keith è il mio angelo custode. Neanche i vigili del fuoco volevano occuparsene – racconta Gracie Hamlin, fondatore del W-Underdogs -. Non posso ringraziarlo abbastanza per averli salvati. Lui è il mio eroe. Ho già visto un incendio prima e so bene quanto velocemente divampi il fuoco, ma lui è entrato senza alcuna esitazione all'interno della struttura per salvare gli animali prima ancora che io riuscissi ad allertare la protezione animali". Per ringraziare Keith, che vive in starda da quando aveva 13 anni, il rifugio ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Facebook un post pieno di gratitudine