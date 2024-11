video suggerito

Un premio di 1.500 euro ai dipendenti che aiutano a trovare personale: l’iniziativa di Leonardo L’azienda guidata dall’ex ministro Roberto Cingolani cerca nuovi dipendenti e promette incentivi ai colleghi che contribuiscono ad individuarli. Ma non mancano le polemiche per l’iniziativa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Cingolani, ceo di Leonardo

Un premio di 1.500 euro per portare un nuovo valido dipendente in azienda. Leonardo, la società controllata dallo Stato che opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, ha introdotto una nuova politica per favorire le assunzioni.

L'azienda guidata dal Ceo Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi, ricompenserà economicamente gli attuali dipendenti che portano nuovi colleghi. "Caro collega – recita l'annuncio pubblicato nelle bacheche del gruppo ex Finmeccanica – aiutaci ad assumere. Se trovi il candidato giusto ti diamo un premio fino a 1.500 euro".

Per pubblicizzare l'iniziativa Leonardo ha diffuso sul portale aziendale diversi volantini colorati. "Cerco amica geniale", si legge su uno. "Chi trova un amico trova un tesoro", recita un altro. E il terzo afferma: "Questo annuncio non è per te". Poi più in piccolo l'azienda spiega. "Cerchiamo persone di talento, che tu conosci già". "Le vorresti vedere in Leonardo?", dice ancora il volantino. "Presentale su Workday. Se hanno il profilo giusto entreranno a far parte del nostro gruppo e tu riceverai un premio per averlo scoperto".

Leggi anche Con la Manovra diventa più facile pignorare gli stipendi degli statali che non pagano le tasse

Ma l'iniziativa sta facendo discutere, non soltanto all'interno dell'azienda. Alcuni delegati hanno portato il caso con i sindacati. "Siamo contenti che il settore aerospace cresca e assuma operai e tecnici specializzati – ha spiegato al Corriere della Sera Ugo Bolognesi della Fiom Cgil di Torino -. Tuttavia non ci piace il metodo utilizzato perché instaura relazioni industriali lontane dalla logica della trattativa sindacale. Gli ingressi sono spesso con contratti di somministrazione anche se poi quasi tutti vengono confermati".

Leonardo è la 14esima azienda di difesa a livello globale e la seconda più grande nell’Unione europea, con il settore della difesa che rappresenta il 75% dei suoi ricavi. La società è quotata in borsa e organizzata in cinque divisioni operative: elicotteri, velivoli, aerostrutture, elettronica e sicurezza informatica.

Le opportunità di lavoro in Leonardo richiedono competenze molto specializzate, con una forte domanda di ingegneri ed esperti di tecnologia dell'informazione. Sono tutti profili con lauree Stem, ‘acronimo dall'inglese "science, technology, engineering and mathematics" che indica le discipline tecnico-scientifiche. Le posizioni aperte sono pubblicate sul sito di Leonardo nella sezione dedicata alle carriere.